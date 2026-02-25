過節後返工仲係放假mode？ 眼瞓水腫又冇力 營養師教3招回復精神

放假後上班仍精神不濟？有營養師指出，許多人會發現就算假期已經過去，但是仍然感到疲倦和無力。營養師指出，有3大方法，有助回復精神，改善假後疲倦、浮腫、沒力氣情況。

過節後返工仲係放假mode？ 營養師邱世昕在其facebook專頁上分享指，若發現自己放長假後褲頭變緊，上班時腦袋還是一片空白，原因不是因為突然變笨，而是由於過年的高油高糖、晚睡與不規律飲食，會暫時讓身體出現「胰島素阻抗」，代謝靈活度下降，身體處在「優先儲存」的模式，導致能量供應不到大腦與肌肉，於是你會覺得疲倦、浮腫、沒力氣。

3招回復精神 邱世昕指出，應該給自己三天的緩衝，溫柔把代謝調回正軌。他建議，以下是簡單又實用的「開工黃金3天喚醒法」： 1. 多喝水 把手搖飲或含糖飲料換成溫水，目標一天喝到約2,000ml。

多喝水可幫助排出過年期間攝取過多的鈉與代謝廢物，減輕水腫感。 2. 改變吃飯順序 午餐飯量可以少一半，先吃蔬菜與蛋白質(肉、魚、豆製品)。

先穩定血糖，能減少餐後昏沉與午後想睡的情況，精神也會比較集中。 3. 增加日常微活動 走到遠一點的洗手間、到茶水間倒水、站著講電話。

小幅度但頻繁的活動能啟動肌肉的「泵」功能，讓血糖與能量更容易被利用，有助代謝被喚醒。 他提醒，只要做到這三步：多喝水、調整用餐順序與分量、增加日常微活動，3天內你會感覺精神回升、浮腫減輕、思緒更清晰。