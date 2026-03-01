凡士林用途｜唇膜保濕、修護指甲等7個功效 養出水嫩肌

在護膚品架上琳瑯滿目之際，你是否遺忘了那罐價格親民、卻充滿潛力的凡士林？網路上流傳的「凡士林去黑頭」偏方有那麼神奇嗎？來看看凡士林保養秘訣，讓你不花大錢，輕鬆擁有水嫩光澤肌。 去黑頭好幫手？凡士林僅是「軟化助手」 許多教學宣稱，熱敷凡士林後輕擠，就能「無痛拔除黑頭粉刺」。事實上，凡士林的黏稠質地確實能在毛孔表面形成保護膜，軟化硬化的油脂與角栓，讓粉刺較易清除。但這僅是暫時性輔助，並非根治方法。 問題在於，凡士林高度封閉，若清潔不徹底，殘留油脂易堵塞毛孔，反生更多黑頭、白頭甚至暗瘡。油性或痘肌更不宜大面積使用，以免加劇問題。專家建議：寧選水楊酸、果酸等專攻去角質產品，凡士林僅限小範圍、偶爾輔助。

凡士林隱藏保養秘訣：鎖水修護兩不誤 凡士林的真正強項，在於強效鎖水與屏障修護。以下8招，適合乾敏肌或局部急救，記得薄塗於濕潤肌膚後，並搭配完整清潔程序。 凡士林保養秘訣1.保濕敏感肌膚 凡士林塗在皮膚上，就像屏障一樣，鎖住水分，特別在冬季或者本身有「主婦手」、皮膚長期乾燥的朋友，使用凡士林可以保濕護膚、紓緩不適。另外，手踭、腳踭也是很容易乾裂的位置，用凡士林保濕好有效。 凡士林保養秘訣2.保濕唇膜 睡前以凡士林敷在唇上當唇膜，可以減低唇紋，亦可保濕，令你第二朝有個Kissable lips。

凡士林保養秘訣3.唇部磨砂去角質 進階版用法，是將凡士林混和少少白糖，可以當作唇部磨砂，一星期左右用一至兩次，可去唇上死皮。 凡士林保養秘訣4.自製唇膏 假如你不小心弄斷心愛的唇膏，都可以將餘下來的唇膏以火槍將其融掉，再加入少少凡士林，再放在一個小容器裡，待乾後就可以給予心愛唇膏新生命！當然，想自製唇膏都可以用食用顏色，混和凡士林來製作專屬唇膏。 凡士林保養秘訣4.曬後護理 夏季去曬太陽的話，預先用防曬之外，曬後護理都好緊要。曬後皮膚會乾燥，用蘆薈Gel之外，亦可以用凡士林做保濕，令皮膚組織更快修復，減低水分流失。

凡士林保養秘訣5.修護指甲 有「倒刺」或手指邊源乾燥的朋友，都可以用凡士林來做保濕修護。進階版用法是，塗指甲油前可以先塗凡士林在手指邊源，凡士林就像屏障一樣，若不小心將指甲油塗出界，都可以容易抹走。 凡士林保養秘訣6.令香水香味更持久 用香水前，可先薄薄在頸、手腕位置塗上凡士林，再噴香水，可令香水更持久。 凡士林保養秘訣7.護理小傷口 假如無急救用品在手，小傷口以清水清潔後，可先塗上凡士林，減低傷口接觸空氣而發炎。紋身的朋友，也會用凡士林塗在剛紋完身的位置，以防止發炎及鎖住水分流失。

小Tips：凡士林不補水，只鎖水，故必先用乳液打底。全臉避免厚塗，尤其油痘肌；敏感者先小範圍測試。日間用後記防曬，免油光外洩影響底妝。 原文刊登於 Yahoo Style