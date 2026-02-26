過年後減肥小心「瘦瘦針」副作用 藥劑師警告：2族群嚴禁使用

新年假期過後，許多人因親友聚餐導致體重失控，減重需求升溫，「瘦身神器」與減重藥物成為過年後熱門關鍵字。台中慈濟醫院藥學部沈逸婷藥劑師收治案例發現，不少人頻頻詢問俗稱「瘦瘦針」的減重針劑，只求能快速減磅，卻忽略了藥物背後的適應症與風險。她提醒想透過「瘦瘦針」注射藥物快速減肥的愛美人士，應評估自身狀況與副作用耐受力，以免對內分泌系統造成不可逆的損傷。

從糖尿病用藥變體重控制工具 「瘦瘦針」使用須醫生評估 沈逸婷藥劑師指出，目前市面上熱門的減重藥物主要分為口服與注射兩類，其作用機制各異。俗稱「瘦瘦針」的注射劑型多屬於「GLP-1受體促效劑」，最初是開發用於治療糖尿病，其原理是透過模擬腸道荷爾蒙來抑制食慾並延緩胃排空。但該藥物並非人人適用，須經醫生完整評估後才能安全使用。

口服減重藥阻斷油脂吸收 特定患者嚴格禁用 除了注射劑型，沈逸婷藥劑師提到，市面上也有阻斷食物油脂吸收的口服藥物，將油脂隨糞便排出以達到減輕體重的效果。但她提醒，上述相關藥物適應症，主要針對身體質量指數(BMI)大於等於30，或BMI介於27至30且合併糖尿病、高血壓、高血脂或心血管疾病等共病者。常見副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉與便秘；若有甲狀腺髓樣癌病史或多發性內分泌腫瘤症候群患者，更屬禁忌族群，不可使用。

減重藥只是輔助工具 飲食運動才是長久關鍵