直腸癌放化療日腹瀉18次想放棄 中西醫整治助完成療程

隨著醫療進步，癌症雖因環境與生活形態改變而發生率上升，但治療方式持續精進，已逐漸成為可長期控制的慢性疾病。然而在抗癌過程中，化學治療、放射治療、標靶與免疫藥物等，常伴隨免疫力下降與黏膜受損，副作用成為影響治療順利與否的重要關鍵。臺北市立聯合醫院中興院區血液腫瘤科主任簡采汝醫生表示，面對治療副作用，可透過中西整合醫療輔助改善。

化電療副作用多影響治療配合度 中西整治補足照護缺口

臨床常見副作用包括頭頸癌患者出現口腔潰瘍、唾液分泌減少；大腸直腸癌治療期間腹瀉、裏急後重；膀胱與泌尿系統癌症在放射治療後出現頻尿、血尿與反覆感染；部分標靶藥物亦可能引發甲溝炎、手足症候群等皮膚病變。這些不適不僅影響生活質素，也可能導致患者降低治療配合度，甚至延誤療程。

簡采汝醫生指出，在西醫以實證醫學精準攻擊癌細胞的同時，搭配中醫藥調節腫瘤微環境(Tumor Micro-environment)，有助減緩慢性發炎反應，協助身體恢復平衡。