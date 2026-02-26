直腸癌放化療日腹瀉18次想放棄 中西醫整治助完成療程

隨著醫療進步，癌症雖因環境與生活形態改變而發生率上升，但治療方式持續精進，已逐漸成為可長期控制的慢性疾病。然而在抗癌過程中，化學治療、放射治療、標靶與免疫藥物等，常伴隨免疫力下降與黏膜受損，副作用成為影響治療順利與否的重要關鍵。臺北市立聯合醫院中興院區血液腫瘤科主任簡采汝醫生表示，面對治療副作用，可透過中西整合醫療輔助改善。
化電療副作用多影響治療配合度 中西整治補足照護缺口
臨床常見副作用包括頭頸癌患者出現口腔潰瘍、唾液分泌減少；大腸直腸癌治療期間腹瀉、裏急後重；膀胱與泌尿系統癌症在放射治療後出現頻尿、血尿與反覆感染；部分標靶藥物亦可能引發甲溝炎、手足症候群等皮膚病變。這些不適不僅影響生活質素，也可能導致患者降低治療配合度，甚至延誤療程。
簡采汝醫生指出，在西醫以實證醫學精準攻擊癌細胞的同時，搭配中醫藥調節腫瘤微環境(Tumor Micro-environment)，有助減緩慢性發炎反應，協助身體恢復平衡。
黏膜受損、慢性發炎 中醫理論有解釋
簡采汝醫生說明，化療、標靶或放射治療在促使癌細胞凋亡時，會釋放大量細胞激素，使人體處於慢性發炎狀態；以中醫觀點，常屬氣陰兩虛或陰陽兩虛。臨床上表現為口乾舌燥、腹瀉、頻尿、血尿與疲憊感，正是許多癌友最難忍受的治療副作用。
中西整合護理 副作用改善助療程不中斷
一名第三期直腸癌患者，在同步放射化學治療期間，一天腹瀉高達18次，合併疲倦、食慾不振，體重下降8公斤，甚至一度萌生放棄治療念頭。經中西整合護理，透過中藥緩解腹瀉與口腔潰瘍，成功完成同步化電療及後續12次輔助化療，血球下降幅度亦獲控制。
勿自行服用偏方或神藥 中西整合抗癌提升生活品質
簡采汝醫生強調，中醫藥在癌症照護中的角色，並非固定單一處方，而是隨西醫療程、病況與體質動態調整，患者應避免聽信坊間抗癌偏方自行服用。不同癌症類型、基因變異、合併慢性病與使用藥物皆不相同，副作用表現也大異其趣。
她指出，中醫藥輔助的核心在於提升免疫、調節身體修復速度，縮短口腔潰瘍、腹瀉、疲勞與血球低下的時間，協助患者順利完成治療。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】