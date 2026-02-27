「低頻噪音」成隱形情緒危機 醫：自認「習慣」也不代表沒事

現今社會高度都市化、居住密度持續攀升，洗衣機、冷氣機、交通工具等聲音，早已成為現代人生活中的「背景音」。中山醫學大學附設醫院身心科洪瑄隄醫生提醒，就算自認「聽久就習慣」、「還能忍」，低頻噪音也可能正在悄悄干擾身心！ 洪瑄隄醫生分享，近期就有一位40多歲的女性，原本性情溫和，突然愈來愈容易與人吵架，還會怒摔東西，情緒起伏過大連自己都感到意外，同時還有嚴重的失眠。她與醫生、家人討論後才察覺，問題竟出在早就習以為常的冷氣室外機運轉聲，改善居家聲音環境後，睡眠與情緒狀態也逐步恢復。

人耳未必能聽到卻傷身心 醫解析低頻噪音影響 低頻噪音約落在20至200Hz，人耳未必能清楚辨識。洪瑄隄醫生指出，外國大型研究發現，噪音與血管內氧化壓力增加有關，可能造成全身發炎反應，罹患心血管疾病風險也將提高。中研院一項針對風力發電機的研究也顯示，長期暴露於低頻噪音環境者，其心率變異率(HRV)較低。 洪瑄隄醫生說明，HRV與自律神經相關，若HRV高，表示自律神經「避震」能力較佳，可靈活應對來自外界的壓力；數值較低，可能代表自律神經失去彈性、變得僵化，身體長時間處於交感神經活躍的狀態，就容易出現緊張、焦慮等情形。另外大腦中負責處理情緒反應的杏仁核，也會維持在警覺模式，讓人難以放鬆。

如何判斷低頻噪音已干擾身心？醫：留意「功能性損害」 不少人會疑惑，自己究竟只是單純對聲音敏感，或噪音其實已開始影響身心？洪瑄隄醫生表示，大腦會自動過濾背景音，但確實部分人這方面能力天生沒那麼強，臨床上也有些個案本身對噪音敏感度較高。若要看身心健康是否受影響，可觀察有無「功能性損害」，例如有人會對家中噪音環境產生預期性焦慮，甚至怕到不敢回家、覺得自己無處可逃，或是長期失眠影響工作等，都屬警號。 至於難以忍受噪音，有沒有可能是「恐音症」？洪醫生解釋，恐音症較偏向對特定聲音的情緒反應，包括咀嚼聲、按筆聲等，而低頻噪音多由冷氣、冰箱、大樓水管共振等各種不同的聲音組成，焦慮多是針對整體環境，兩者存在不同之處。

自認沒事也可能有事！了解何謂「軀體化症狀」 前述覺得自己能夠忍受噪音的患者不是特例，洪瑄隄醫生表示，患者來到身心科就醫，不外乎是因為失眠或情緒管控變差。有人思來想去也找不出原因所在，經醫生詢問後，才想起自己「好像對聲音有點敏感」，最終發現元兇正是家中的低頻噪音。 大腦雖能忽略背景聲音，但聽覺無法完全關閉，長期下來仍可能引發自律神經失調。臨床觀察發現部分個案會有偏頭痛、肩頸僵硬、胸悶易喘、疲倦、腸胃不適等「軀體化症狀」，也有人會先跑到心臟科、腸胃科等科別就醫，反覆檢查卻未發現明確的生理結構問題。但她強調，即使患者一開始就來到身心科，醫生也會優先排除其他潛在的疾病，再進一步治療。

購屋族、租屋族難改變居住環境？醫推可嘗試「布朗噪音」 多數人可能較難在短時間內改變居住環境，如加裝隔音設備、搬家等。洪瑄隄醫生表示，過去常說可用白噪音掩蓋環境中的聲音，近期則有新研究認為，低沉渾厚的「布朗噪音」(紅噪音)，例如遠處的雷聲、瀑布聲等，頻率與低頻噪音更相近，遮蔽效果較佳，建議可嘗試使用。 此外也可使用降噪耳機，但洪瑄隄醫生提醒，要注意使用頻率，以免形成依賴，建議若條件允許，可合併認知行為治療。她說明，認知行為治療強調「轉念」，例如覺察自己是不是只要聲音出現，就會有「今晚完蛋了」等災難化思考，以及告訴自己聲音僅是物理上的震動、本身沒有惡意，以此逐步降低杏仁核對聲音的過度反應，同時可配合正念練習、腹式呼吸等轉移注意力。