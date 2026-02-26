健康減肥不能缺碳水？醫生教4大飲食護腸抗發炎

碳水未必是不利健康！有醫生指出，如果要健康地減肥，碳水是身體必需攝入的營養素之一，一旦缺碳水，就可能會影響腸道免疫，並促進發炎。醫生指出，有4大飲食建議有助保持免疫系統、情緒和整體健康。

健康減肥不能缺碳水？

大腸直腸肛門外科醫生黃郁純在其Facebook專頁上分享指，很多人在減重或追求健康時，會把「碳水化合物」視為頭號敵人。但其實碳水不只是能量來源，它也會向腸道微生物發出訊號，進而影響免疫反應與全身健康。所以，關鍵不是少吃碳水，而是吃對種類與品質。

根據《Nature Vommunications》 的最新研究，以多形擬桿菌(Bacteroides thetaiotaomicron，B. theta)為例，測試約190種碳水化合物，發現不同碳水會讓B. theta表現出不同功能。某些碳水促使該菌產生有益代謝物，有助抑制發炎並支持腸道健康；另一些則會引發與免疫失衡相關的發炎分子。