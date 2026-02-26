健康減肥不能缺碳水？醫生教4大飲食護腸抗發炎

碳水未必是不利健康！有醫生指出，如果要健康地減肥，碳水是身體必需攝入的營養素之一，一旦缺碳水，就可能會影響腸道免疫，並促進發炎。醫生指出，有4大飲食建議有助保持免疫系統、情緒和整體健康。
健康減肥不能缺碳水？
大腸直腸肛門外科醫生黃郁純在其Facebook專頁上分享指，很多人在減重或追求健康時，會把「碳水化合物」視為頭號敵人。但其實碳水不只是能量來源，它也會向腸道微生物發出訊號，進而影響免疫反應與全身健康。所以，關鍵不是少吃碳水，而是吃對種類與品質。
根據《Nature Vommunications》 的最新研究，以多形擬桿菌(Bacteroides thetaiotaomicron，B. theta)為例，測試約190種碳水化合物，發現不同碳水會讓B. theta表現出不同功能。某些碳水促使該菌產生有益代謝物，有助抑制發炎並支持腸道健康；另一些則會引發與免疫失衡相關的發炎分子。
精製碳水：
白麵包、糕點、含糖飲料。
好處：容易使血糖快速上升；可能促使腸內菌產生促發炎因子，增加過敏或慢性發炎風險。
優質碳水：
全穀類、薯仔、番薯、山藥、藜麥、燕麥及多樣水果。
好處：促進有利代謝物生成，強化腸道屏障並調節免疫反應。
研究發現，攝取添加精緻糖的軟性飲料會改變B. theta的功能，與不喝糖的人不同。加工糖不僅影響消化，還會破壞腸道屏障、削弱部分免疫防禦並降低組織修復力。這些變化可能在數周內就能觀察到，且會隨時間累積。
腸道=人體最大免疫器官
黃醫生指出，腸道是人體最大的免疫器官，約 70% 以上的免疫細胞集中於此。
腸道菌群會產生各類代謝物(例如短鏈脂肪酸 SCFAs)，這些物質會：
促進調節性T細胞(Treg)增加，抑制過度免疫反應；
強化腸黏膜屏障，降低外來毒素或細菌片段進入血流的機率。
因此，飲食組成會透過菌群代謝物來「教育」免疫系統，影響整體發炎傾向與防禦能力。
4大飲食護腸抗發炎
黃醫生有4種實用飲食建議，包括：
優先選擇未高度加工的碳水來源：例如根莖類(番薯、薯仔、山藥)、豆類、糙米、藜麥、燕麥與各種水果。
減少精製澱粉與添加糖：白麵包、甜點、含糖飲品、碳酸飲料、炸物、速食。
增加多樣性：每周輪換不同種類的碳水來源，讓腸道菌能接觸更豐富的基質與纖維。
兼顧整體飲食模式：搭配足夠蛋白質、健康脂肪與蔬菜，維持飲食均衡，有助腸道與免疫健康。