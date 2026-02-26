50歲男常飲黑咖啡揭患末期腎病 1狀態極具毒性 醫生教5招護腎防腎發霉

吃發霉食物對腎傷害極大！有醫生分享一宗案例指出，一名男子天天都會喝黑咖啡，但咖啡豆受潮後他仍堅持飲用不浪費。結果一次暈倒送院後發現患上慢性腎衰竭，且已到末期。醫生指出，有5大方法有助保護腎臟，以防被發霉食品引致腎「發霉」。
50歲男常飲黑咖啡揭患末期腎病
腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁上分享指，該名50多歲男子有養生習慣，不煙不酒又每天晨跑，但他有每天喝黑咖啡的習慣，而且還會購買大包裝咖啡豆來沖咖啡喝。去年年尾，他的尿液泡沫增多，而且腳踝開始水腫，他以為是運動過度所致，但一次跑步時突然暈倒。送醫後發現，其腎絲球過濾率(eGFR)下降至10以下，已達慢性腎衰竭五期。
1狀態極具毒性
洪醫生發現，患者沒有任何糖尿病、高血壓等導致腎衰竭的病史，所以追問下便發現，他家中的咖啡豆已受潮變色，他以為煮咖啡時加熱就能消滅毒素。洪醫生指出，受潮的咖啡豆中的是赭麴毒素，需超過280°C才會分解，而咖啡的加熱溫度最高僅有100°C，根本無法殺滅這種毒素。
赭麴毒素是「腎臟的計時炸彈」
赭麴毒素A在日常生活中相當普遍。赭麴毒素A是一種由特定黴菌產生的天然毒素，通常存在於潮濕的穀物、堅果、咖啡豆及乾果中。世界衛生組織已指出，黴菌毒素的危害不僅限於消化，長期吸入或接觸也可能對健康造成影響。赭麴毒素A在醫學上被視為「腎臟的計時炸彈」。根據《Toxins》期刊的研究，赭麴毒素具有強烈的腎性親和性，一旦進入人體，將專門針對腎臟，導致顯著的氧化壓力，破壞腎小球的過濾膜。這意味著腎臟像濾水器，而此毒素則如水泥般堵塞過濾網。赭麴黴菌喜愛溫暖潮濕的環境，最佳生長溫度約為25°C，濕度需高於18.5%。根據《Journal of Toxicology》的數據，赭麴毒素在人體的半衰期高達35至50天。
3款高危食物
洪醫生指出，有3款食物比較高危：
1. 五穀粉與即溶燕麥
許多人喜歡在早餐時沖泡五穀粉，認為這有益健康。但由於其極易吸水，一旦包裝不當或湯匙潮濕，就會成為健康隱患。曾接觸過許多病患，他們自認飲食清淡養生，實則每天早晨皆在飲用存放半年的五穀粉。
2. 長輩愛吃的乾貨(紅麴、堅果、乾豆)
許多長輩認為紅麴對降低血脂有益，每日食用紅麴粉。然而，若紅麴發酵不當，亦會產生橘黴素，對腎臟的傷害同樣嚴重。另外，家中存放已久的堅果及乾豆等食品，一旦開封，若不妥善保存，將在短時間內出現霉變。
3. 廉價咖啡豆
咖啡豆自採收到儲存，若有任何環節濕度超過18.5%，贅麴毒素便可能大規模孳生。這其中，尤其是「大包裝、無品牌、來源不明」的低價豆最為危險，常為劣質豆，經重烘焙掩蓋霉味。
5招護腎防腎發霉
洪醫生指，面對上述的風險，可以採取以下5個措施，保障腎臟健康：
選擇小包裝：購買食物時勿貪便宜，選擇可以在一周內食用完的量。新鮮的食材是最佳抗毒劑。
密封與冷藏：保持廚房的乾燥是關鍵，開封的乾貨及咖啡豆應置於密封罐中並放入冰箱中。
及時清理：一旦發現堅果外殼開裂、米粒變色，或氣味異常，請果斷處理，勿再保留。
使用抽濕機：保持室內濕度在60%以下，能抑制霉菌生長。
定期清理霉斑：廚房和浴室中積聚的霉斑，應用稀釋白醋或漂白水溶液處理，然後通風乾燥。