50歲男常飲黑咖啡揭患末期腎病 1狀態極具毒性 醫生教5招護腎防腎發霉

吃發霉食物對腎傷害極大！有醫生分享一宗案例指出，一名男子天天都會喝黑咖啡，但咖啡豆受潮後他仍堅持飲用不浪費。結果一次暈倒送院後發現患上慢性腎衰竭，且已到末期。醫生指出，有5大方法有助保護腎臟，以防被發霉食品引致腎「發霉」。

腎臟專科醫生洪永祥在其 Facebook專頁 上分享指，該名50多歲男子有養生習慣，不煙不酒又每天晨跑，但他有每天喝黑咖啡的習慣，而且還會購買大包裝咖啡豆來沖咖啡喝。去年年尾，他的尿液泡沫增多，而且腳踝開始水腫，他以為是運動過度所致，但一次跑步時突然暈倒。送醫後發現，其腎絲球過濾率(eGFR)下降至10以下，已達慢性腎衰竭五期。

1狀態極具毒性

洪醫生發現，患者沒有任何糖尿病、高血壓等導致腎衰竭的病史，所以追問下便發現，他家中的咖啡豆已受潮變色，他以為煮咖啡時加熱就能消滅毒素。洪醫生指出，受潮的咖啡豆中的是赭麴毒素，需超過280°C才會分解，而咖啡的加熱溫度最高僅有100°C，根本無法殺滅這種毒素。

赭麴毒素是「腎臟的計時炸彈」

赭麴毒素A在日常生活中相當普遍。赭麴毒素A是一種由特定黴菌產生的天然毒素，通常存在於潮濕的穀物、堅果、咖啡豆及乾果中。世界衛生組織已指出，黴菌毒素的危害不僅限於消化，長期吸入或接觸也可能對健康造成影響。赭麴毒素A在醫學上被視為「腎臟的計時炸彈」。根據《Toxins》期刊的研究，赭麴毒素具有強烈的腎性親和性，一旦進入人體，將專門針對腎臟，導致顯著的氧化壓力，破壞腎小球的過濾膜。這意味著腎臟像濾水器，而此毒素則如水泥般堵塞過濾網。赭麴黴菌喜愛溫暖潮濕的環境，最佳生長溫度約為25°C，濕度需高於18.5%。根據《Journal of Toxicology》的數據，赭麴毒素在人體的半衰期高達35至50天。