房顫食薄血藥 防中風卻易出血？

中風是香港第四大最常見的死因，每年約有三千多人死於此病。中風的風險與許多心血管疾病有關，尤其是心房顫動。這類患者須服用薄血藥(抗凝血藥)以降低中風風險，但薄血藥的使用同時會增加出血風險，令部分病人卻步。 腦神經科專科醫生李可倫指出，「薄血藥對於預防中風至關重要，新一代薄血藥不但已改善不少過去的副作用，萬一出現出血情況且需要緊急手術，亦可使用『解藥』迅速降低薄血的效果。」 房顫易中風？ 李可倫強調，心房顫動是導致中風的重要風險因素。「心房顫動會使心臟跳動不規律，導致血塊在心腔內形成，進而引發中風。」心房顫動患者中風的風險比一般人高5到7倍。醫生會根據患者的具體風險來判斷是否需要使用薄血藥。

李可倫補充指，「使用CHA2DS2-VASc國際評分系統可以幫助評估中風的風險，決定是否需要處方薄血藥。」評估因素包括心臟衰竭、高血壓、糖尿病、血管疾病、曾中風、年齡高於75歲或是女性，這些因素都會增加中風風險。 薄血藥作用 薄血藥有助預防中風，在心房顫動的患者中尤為重要。李可倫解釋，「薄血藥的主要功能是減少血液的濃稠度，從而降低血塊形成風險。」傳統的華法林薄血藥需要定期抽血以監控血凝指數，並有許多飲食限制，例如高維他命K食物的攝取。

李可倫指出，「新一代薄血藥則毋須定期抽血，且不會與食物發生相互作用，這大大提高了患者的依從性。」雖然這些新藥物的出血風險較低，但某些患者仍可能出現瘀傷、流鼻血或流牙血，醫生須定期監測患者健康。 另外，亦有指薄血藥有時會影響身體或導致虛弱，李可倫指，「這種情況通常出現在服用不適合的分量或舊一代華法林，導致血液過於稀薄，引發貧血。一般而言，若有持續監察和使用新一代薄血藥，這種情況很少見。」 出血怎麼辦？ 若患者在服用薄血藥期間遇到出血情況，對於輕微的出血可通過用力按壓止血。但若出現嚴重情況，李可倫提醒，「身體突然多處出現瘀痕、大便變黑或有頭暈症狀，需要馬上求醫。」

醫生會根據病情進行調整，若需急性手術，可能會使用「解藥」逆轉針劑來迅速降低薄血的效果。李可倫指，「這種逆轉針劑的作用類似於磁石，可以吸附抗凝血分子，短時間內減少出血風險，而這不會影響薄血藥的長期防中風效果。手術後，患者可根據醫生的臨床評估再次服藥。」 長者的考量 另外，年長患者有時會擔心中風的風險，但同時也是出血風險較高的群體，容易因跌倒而出現撞傷等失血問題。李可倫指，「如果患者的評分分數高，仍須服用薄血藥以降低中風風險，建議家屬可以安排改善家中的安全性，如使用助行架或穿戴防跌氣墊背心等，以減少跌倒和受傷的風險。」