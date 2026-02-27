飲咖啡會升膽固醇？50萬人研究證用1物沖泡益心臟 醫生教3招健康飲咖啡

喝咖啡對身體是有益還是有害？有醫生指出，有患者擔心常常喝咖啡可能會令膽固醇高企。不過，有一項涉及50萬人的研究證實，只要用1種方式沖泡咖啡，心血管便會更健康，且死亡率亦較低。醫生指出，如果要安心飲用咖啡，減低對健康影響，有3大方法。

飲咖啡會升膽固醇？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁上分享指，有些患者已經飲食清淡，但身體檢查後發現膽固醇依然無法下降，並懷疑可能是咖啡所致。對於這種疑問，劉醫生會先詢問患者是如何製作平時的咖啡。他解釋指，原因是咖啡是一種出色的天然抗氧化劑，然而，咖啡豆中潛藏著兩種成分——咖啡白醇(Cafestol)和咖啡豆醇(Kahweol)，這兩者可能會影響膽固醇的代謝。它們存在於咖啡豆的油脂中，雖然增強了咖啡的風味，但是進入體內後，可能使肝臟在處理膽固醇時出現稍微「偷懶」，從而導致壞膽固醇(LDL)可能逐漸累積。

50萬人研究證用1物沖泡益心臟 然而，劉醫生指，亦毋須急於戒掉咖啡，解決方案其實很簡單。根據2020年一項極具啟發性的研究，一組科學家用20年追蹤了挪威50萬人的咖啡消費習慣，發現飲用「過濾咖啡」的人(即使用濾紙沖泡的)心血管健康狀況優於完全不喝咖啡的人，且死亡率亦較低。原因是那張薄薄的濾紙宛如篩網，能有效攔截大部分的咖啡油脂(正是這兩種對膽固醇影響的成分)，僅將細膩的香氣、酸味及抗氧化物質流入杯中。

3招健康飲咖啡 劉醫生表示，高膽固醇患者其實無需完全放棄享受咖啡，只需調整飲用方式： 1. 選擇手沖 無論是手沖咖啡還是美式咖啡機，只要在過程中使用了「濾紙」，都是推薦的選擇，這也是最純粹的飲用方式。 2. 偶爾放縱 像法式濾壓壺或傳統土耳其咖啡，由於不經過濾，油脂含量較高。這些飲品可以留待特殊場合偶爾享用，而不應成為日常慣例。 3. 意式咖啡的平衡 對於常見的拿鐵(以義式濃縮咖啡為基底)，雖然未使用濾紙，但因為萃取速度快，油脂量適中。適量食用依然有助於生活中的小確幸。

劉醫生表示，生活中的健康管理，並不總是要求我們「戒絕」某些食物，而是學會「選擇」最適合自身健康的飲品。