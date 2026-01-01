粟米唔好當菜食！連飯一齊食恐血糖急升 營養師教4招食粟米降血糖

粟米亂吃會令血糖不穩？有營養師指出，許多人誤以為粟米是屬於纖維蔬菜類，但其實粟米是屬於澱粉類別，一旦與同是澱粉類的白飯一同進食而不減分量時，可能會令血糖急升。營養師指出，有4大方法，讓糖尿病患者吃粟米時有助控制血糖。

粟米唔好當菜食！ 營養師楊斯涵在其Facebook專頁上分享指，當控糖或減肥時，許多人常將粟米誤認為健康蔬菜，結果反而導致血糖上升。事實上，粟米在營養學上歸類於「全穀雜糧」，不同品種對血糖的影響可大相徑庭。以下是市面上常見的三種粟米的GI值分析： 水果粟米(低-中 GI)： 雖然甜度較高，但其水分含量充足，總碳水化合物相對較少，因此對血糖影響最為輕微。 甜粟米(中 GI)： 這是最常見的類型，含有豐富的葉黃素，適量食用通常不會有問題。

糯粟米(高 GI)： 這一品種值得高度警覺！儘管其甜度不高，卻幾乎全部由易消化的「支鏈澱粉」構成，導致血糖迅速飆升。

4招食粟米降血糖 楊斯涵表示，如果想吃粟米但又不想血糖迅速飆升，可以有以下4大策略： 1. 澱粉替換技巧 (1:1原則) 如果想在晚餐中添加粟米，建議減少白飯的攝取。半根糯粟米相當於減少1/4碗白米飯。 2. 調整用餐順序 切勿空腹直食粟米！先攝取一些青菜，接著是肉類，最後再享用粟米，讓纖維和蛋白質幫助平穩血糖。 3. 避免「糊化」風險 粟米濃湯或粟米糊這類經長時間烹煮的食品，消化和吸收速度極快，GI值自然偏高。建議選擇「完整顆粒」的蒸或煮粟米。

4. 選擇品種 盡量選擇「水果粟米」或「甜粟米」，以避免血糖負荷較重的「糯粟米」。 楊斯涵指出，細節中的陷阱無處不在，通過合理掌握分量和選擇品種，控糖的同時也能享受到美味的粟米。