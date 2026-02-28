高蛋白飲食會令人便秘？別再妖魔化碳水化合物！

高蛋白食物比碳水化合物更能產生飽足感，更能幫助肌肉修復與生長，成為不少人瘦身增肌時的飲食選擇。但有人就擔心，高蛋白飲食會導致便秘或其他腸胃問題，事實又是怎樣？

食太多蛋白質會便秘？ 其實蛋白質本身不會造成便秘，尤其是植物性蛋白質本身含有一定的膳食纖維；不過如果進食的蛋白質大多屬動物性蛋白質，如雞肉和魚肉等，由於它們不含膳食纖維，加上飽足感太強，就會減少攝取蔬菜等食物，導致便秘和腹脹等腸胃問題。 事實上，飲食中需要有一定分量的碳水化合物和纖維，才可維持腸道健康，否則食物殘渣容易積聚在腸道中，令糞便變堅硬，更難排出。

碳水化合物好肥？ 近年碳水化合物被視為致胖元兇，不少人甚至戒掉碳水以維持身形。但其實碳水化合物是三大營養素之一，是身體的主要能量來源，可防止蛋白質流失、避免酮酸中毒、促進認知功能及有助於腸道蠕動，改善腸道健康。

精緻澱粉要skip！ 碳水化合物主要可分兩種，包括精緻和非精緻澱粉(亦即原型食物)，精緻澱粉空有熱量，缺乏營養，屬於高升糖食物，食後會導致血糖大上大落，不只會增加脂肪，也可能導致三高問題；而原型食物屬於好的碳水化合物，也屬於低升糖食物，含有豐富的膳食纖維、維他命B、E，及多種礦物質等。 因此減肥或增肌時，也建議多攝取不同種類的食物，但記得要食得聰明，才有益健康！