食素無助減肥 唔識食恐瘋狂囤積脂肪 營養師教6招健康食素

素食養就可以有減肥功效？有營養師指出，許多人誤以為吃素是瘦身的方法之一，但其實會造成水腫，甚至令血脂和血壓上升。營養師指出，有6大方法有助健康地食素，減低患上慢性病的風險。

食素無助減肥 唔識食恐瘋狂囤積脂肪 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人誤以為吃素是減重的良方，然而，卻有不少人多年來維持素食生活，體重卻依然穩定，甚至出現血脂升高的現象。問題的關鍵在於所攝取的「素食」究竟是甚麼。高敏敏列出14款常見的素食材料熱量與鈉含量如下：

豆輪： 熱量582.5kcal

鈉含量8mg 素肉鬆： 熱量457kcal

鈉含量781mg 素魚排： 熱量338kcal

鈉含量383mg 黑胡椒素排： 熱量274.6kcal 鈉含量570mg 素雞粒： 熱量235kcal

鈉含量333mg 素菇雞塊： 熱量221.6kcal

鈉含量586mg 素火腿： 熱量214kcal

鈉含量330mg 素肉： 熱量199kcal

鈉含量731mg 烤麩： 熱量195kcal

鈉含量65.2mg 素獅子頭： 熱量185kcal

鈉含量645mg 豆腐絲： 熱量165kcal

鈉含量549mg 麻油猴頭菇： 熱量157kcal

鈉含量537mg 麵腸： 熱量137kcal

鈉含量47mg 素肚： 熱量131.2kcal

鈉含量5mg

6招健康食素 營養師高敏敏指，有些高熱量的素食材料不一定看起來油膩，而且高鈉的素食產品尤其多，過量食用容易導致水腫和增加血壓負擔。如果想健康地吃素，她指出以下6招正確素食策略： 深色蔬菜與菇類：補充維他命與植物化學物質，提升免疫力。 豆類與穀類搭配：確保蛋白質攝取均衡，促進肌肉修復。 選擇原型食物，少加工：減少重組素食產品的攝取，保留更多營養。 多樣化食材：確保攝入多種類別的養分，以增強整體健康。 油脂選擇應多變化：根據烹飪方式選擇適當的油脂，避免過多飽和脂肪。 適量補充堅果類：提供健康脂肪，提升能量與營養。

高敏敏提醒，要聰明地選擇素食，這樣才能避免意外增加脂肪，若希望透過素食來減重，記得要會選、會搭配，並保持飲食的平衡。