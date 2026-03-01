熱門搜尋:
健康
出版：2026-Mar-01 09:00
更新：2026-Mar-01 09:00

食素無助減肥 唔識食恐瘋狂囤積脂肪 營養師教6招健康食素

Nose 29

素食養就可以有減肥功效？有營養師指出，許多人誤以為吃素是瘦身的方法之一，但其實會造成水腫，甚至令血脂和血壓上升。營養師指出，有6大方法有助健康地食素，減低患上慢性病的風險。

食素無助減肥 唔識食恐瘋狂囤積脂肪

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人誤以為吃素是減重的良方，然而，卻有不少人多年來維持素食生活，體重卻依然穩定，甚至出現血脂升高的現象。問題的關鍵在於所攝取的「素食」究竟是甚麼。高敏敏列出14款常見的素食材料熱量與鈉含量如下：

  1. 豆輪：

  • 熱量582.5kcal

  • 鈉含量8mg

  1. 素肉鬆：

  • 熱量457kcal

  • 鈉含量781mg

  1. 素魚排：

  • 熱量338kcal

  • 鈉含量383mg

  1. 黑胡椒素排：

熱量274.6kcal

鈉含量570mg

  1. 素雞粒：

  • 熱量235kcal

  • 鈉含量333mg

  1. 素菇雞塊：

  • 熱量221.6kcal

  • 鈉含量586mg

  1. 素火腿：

  • 熱量214kcal

  • 鈉含量330mg

  1. 素肉：

  • 熱量199kcal

  • 鈉含量731mg

  1. 烤麩：

  • 熱量195kcal

  • 鈉含量65.2mg

  1. 素獅子頭：

  • 熱量185kcal

  • 鈉含量645mg

  1. 豆腐絲：

  • 熱量165kcal

  • 鈉含量549mg

  1. 麻油猴頭菇：

  • 熱量157kcal

  • 鈉含量537mg

  1. 麵腸：

  • 熱量137kcal

  • 鈉含量47mg

  1. 素肚：

  • 熱量131.2kcal

  • 鈉含量5mg

減肥節食貼士。（am730製圖） 減肥節食貼士，控制進食量。（am730製圖） 減肥節食貼士，帶氧運動。（am730製圖） 減肥節食貼士，良好生活習慣。（am730製圖） 減肥節食貼士均衡飲食。（am730製圖）

6招健康食素

營養師高敏敏指，有些高熱量的素食材料不一定看起來油膩，而且高鈉的素食產品尤其多，過量食用容易導致水腫和增加血壓負擔。如果想健康地吃素，她指出以下6招正確素食策略：

  1. 深色蔬菜與菇類：補充維他命與植物化學物質，提升免疫力。

  2. 豆類與穀類搭配：確保蛋白質攝取均衡，促進肌肉修復。

  3. 選擇原型食物，少加工：減少重組素食產品的攝取，保留更多營養。

  4. 多樣化食材：確保攝入多種類別的養分，以增強整體健康。

  5. 油脂選擇應多變化：根據烹飪方式選擇適當的油脂，避免過多飽和脂肪。

  6. 適量補充堅果類：提供健康脂肪，提升能量與營養。

高敏敏提醒，要聰明地選擇素食，這樣才能避免意外增加脂肪，若希望透過素食來減重，記得要會選、會搭配，並保持飲食的平衡。

