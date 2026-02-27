COPD不只影響肺而已！中醫分期治療助穩定病情

許多長者或老煙槍誤以為「走路會喘」只是體力退化，但梁祐爾醫師指出，COPD是一種全身性慢性疾病，除呼吸困難外，常合併氣喘、心血管疾病、睡眠障礙、營養不良與肌少症，彼此交互影響，形成惡性循環。

67歲退休焊接工陳先生煙齡40年，罹患慢性阻塞性肺病(COPD)超過15年，即使近5年已戒煙，但肺功能仍逐年下降，肺活量僅剩29%，屬重度功能受損。夜間需仰賴氧氣設備，遇到天氣變化、空氣品質不佳或粉塵刺激，便反覆出現急性喘促、痰多、胸悶，發作時須使用類固醇控制，步行百米即感吃力，夜尿頻繁導致睡眠品質不佳。奇美醫院中醫部梁祐爾醫師表示，COPD往往合併多重全身共病，需長期、分階段整合照護，才能降低急性發作、穩定生活品質。

而吸煙是造成COPD與氣喘的重要風險因素，長期吸煙會破壞肺部結構，使呼吸道處於慢性發炎狀態。梁祐爾醫師說，即使成功戒煙，已受損的肺功能仍難以完全恢復，清痰能力下降、免疫力偏弱，常因感冒誘發急性惡化。若合併「氣喘－慢性阻塞性肺病重疊症候群」，症狀更難控制，且常伴隨高血壓、睡眠障礙與肌少症，使體力與生活功能持續下滑。

許多長者或老煙槍誤以為「走路會喘」只是體力退化，但梁祐爾醫師指出，COPD是一種全身性慢性疾病，除呼吸困難外，常合併氣喘、心血管疾病、睡眠障礙、營養不良與肌少症，彼此交互影響，形成惡性循環。

影響不只在肺

天氣與飲食皆是誘因 中西醫合療並行降低發作減少用藥

梁祐爾指出，COPD病人對環境變化高度敏感，溫差、濕冷天氣、空氣污染或粉塵刺激，都可能誘發喘促與痰量增加，感冒甚至可能惡化為支氣管炎或肺炎。部分病人亦發現寒涼、生冷或油膩飲食，會加重胸悶與呼吸不順。中醫治療採取「分期調理」，依急性期、穩定期與病程較久者，分別著重化痰平喘、補肺益氣或補腎活血，降低對外在刺激的過度反應，協助改善體力與睡眠品質。

針對西醫治療下仍反覆發作的COPD病人，梁祐爾醫師強調，中醫合療並非取代原有藥物，而是依體質與症狀輔助調整。臨床觀察顯示，中西醫整合照護有助減少急性發作頻率、提升活動耐受度，並降低類固醇使用需求，使病人「走得更遠、喘得更少」。