瘦瘦針非萬能藥！醫生揭「5件事做唔到」體重照反彈

用藥初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，這些副作用通常是輕至中度，且會隨時間逐漸減輕。

減重成效良好的新型GLP-1受體促效劑及GIP/GLP-1雙重受體促效劑(俗稱瘦瘦針)，深受體重管理人士歡迎。臺北市立聯合醫院忠孝院區新陳代謝科主治醫生潘立昕指出，使用這些新一代減重藥物，可以幫助控制食慾，避免過度進食，同時搭配良好生活習慣的建立，更能夠長期維持身體健康。

飲食控制：先攝取足量葉菜類蔬菜與優質蛋白質(如：黃豆製品、魚、雞蛋、瘦肉、低脂乳製品)，澱粉類主食最後再食用，避免高糖、油炸與加工食品，建立健康的餐盤比例，如211餐盤法，每餐一半是蔬菜，剩下1/4為優質蛋白質，最後1/4則是澱粉類主食。

潘立昕醫生表示，使用這些新型減重藥物仍建議搭配生活形態調整，平均可減少約15%體重，要長久維持目標體重，秘訣在於以下五個關鍵：

不是人人都能打 使用前須經醫生評估

潘立昕醫生強調，在使用這類處方藥物前，必須經過醫生評估。使用瘦瘦針的適應症為BMI滿30以上，或BMI達27以上且合併高血壓、糖尿病、高血脂、脂肪肝或心血管疾病，此外，若BMI介於24至27之間且合併體脂率過高及腰圍超標，也可考慮於3至6個月積極生活形態調整無效後，使用瘦瘦針幫助減重。

值得注意的是，本人或家族曾患有甲狀腺髓質癌或第二型多發性內分泌腫瘤綜合症(MEN 2)、已經懷孕、或有懷孕可能性、正在哺乳的人士，有胰臟發炎史、嚴重肝硬化病史、或對藥物會過敏的人皆不建議使用。