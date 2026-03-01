長輩吃飯變吃力？醫生教「健口操」提升咀嚼力

許多高齡長輩因牙口退化、口乾、吞嚥不順，可能讓「吃飯」變成既吃力甚至有風險的事。台中慈濟醫院復健醫學部醫生張欽凱提醒，透過簡單、規律的「健口操」，可有效維持口腔肌力與吞嚥功能，幫助長輩安心進食，也維持參與聚餐的飲食尊嚴。

他說明，透過健口操的日常練習，可促進唾液分泌、改善口乾，也有助提升咀嚼效率與吞嚥安全，可以預防吸入性肺炎，避免營養不良。

張欽凱醫生指出，健口操是訓練嘴唇、舌頭、臉頰與下顎等肌群的協調與力量，維持口腔咀嚼與吞嚥功能。多數人隨年齡增長，口腔肌力下降，容易出現咀嚼變慢、食物殘留嘴巴，甚至發生嗆咳、誤嚥。

基本發音訓練 「 PA 、 KA 、 TA 、 LA 」強化肌群

健口操實際動作，可安排於飯前或飯後進行，張欽凱醫生建議，每天一到兩次，每次約5到10分鐘即可。動作包括反覆張口、閉口與左右移動下顎，訓練咬合與下顎穩定度，再搭配鼓起雙頰、吸氣吐氣，以及「PA、KA、TA、LA」的發音練習，強化口唇與臉頰肌群。動作簡單易學，長輩可在家自行操作，家屬也能陪同一起練習，增加互動與持續性。

進階臉頰訓練 對抗外力、提升支撐力

基本發音外也可進階訓練，張欽凱醫生特別建議臉部與舌部肌群的強化運動。例如鼓起嘴巴，利用雙手輕輕按壓臉頰，讓臉部肌肉對抗外力，增強口唇與臉頰的支撐力；同時可做舌頭運動，讓舌頭沿嘴唇內側慢慢舔一圈，順時針、逆時針各數次，有助於提升舌頭活動範圍與控制力，可幫助咀嚼、吞嚥及清除口中食物殘渣。