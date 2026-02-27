子宮頸癌防控 疫苗、篩查、治療三管齊下

子宮頸癌是本港女性第七常見癌症，雖然已經有相關防控措施，包括預防疫苗及篩查，但需時反映成效，現時仍有近半個案確診時屬第三、四期。因此全面的防控策略中，治療方面仍不可或缺，以提升患者存活率。
臨床腫瘤科專科醫生吳宇光表示，逾九成子宮頸癌個案由HPV(人類乳突病毒)引起，若感染者未能自行清除病毒，持續感染下、經過15至20年或發展成子宮頸癌。「值得留意是愈早發現癌症，5年存活率愈高，第一期可達九成，第四期僅剩16.2%。而期數愈後，復發風險也愈高。」
定期篩查揪癌前病變
要預防子宮頸癌，可以接種HPV疫苗，而有關疫苗納入兒童免疫接種計劃之後，預計需時10年才可改善子宮頸癌發病率。因此，對現時25至64歲、已有性接觸經驗的女性來說，定期接受子宮頸篩查同樣重要。吳宇光解釋，「由於子宮頸癌形成前數年，子宮頸細胞已出現變異，例如子宮頸上皮內瘤樣病變(CIN)，醫生可及早作出治療，制止子宮頸癌的形成。」
免疫治療助延命
早期子宮頸癌可以沒有徵狀，或出現不規律陰道出血，但對於育齡女性可能會與月經混淆而忽視病情；至較後期，則會有持續陰道出血、流出惡臭分泌物、盆腔疼痛等。吳宇光指，局部晚期(第1B3至4A期)子宮頸癌治療一般以電療配合化療處理，「近年電療精準度明顯提升，如弧形調控放射治療(VMAT)、影像導航短距離放射治療(IGBT)等，有助殺死癌細胞的同時，減低對周邊健康組織的影響。此外，研究顯示合適的患者可加入免疫治療，進一步提升存活率。」
至於晚期或復發患者，採用免疫治療，配合化療和標靶治療，亦可顯著加強腫瘤控制，延長存活期。「雖然大部分子宮頸癌患者適合使用免疫治療，惟未納入政府安全網，或成患者經濟負擔。期望政府、社會等可提供藥費資助，幫助有需要患者；於疫苗預防、定期篩查外亦著重治療，三管齊下加強子宮頸癌防控策略。」
支援癌症患者
香港防癌會一直支援不同期數、年齡的癌症患者，而對於子宮頸癌患者，除提供癌症教育和照顧者資訊，讓患者於確診前後有所準備；亦有「攜手同行」支援計劃，免費「一對一」個案經理於情緒支援、社區復元與生活重建、社區資源連結、危機介入等方面協助患者。另一方面，何鴻超教授紀念助醫計劃為患者於購買非安全網下自費藥物提供資助。香港防癌會總幹事馮志恒指出，「助醫計劃的申請過程雖嚴謹但力求簡單，最快即日可批核，讓患者盡快可用藥。香港防癌會未來會配合政府防癌策略，提升婦女防癌意識。」