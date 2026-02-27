子宮頸癌防控 疫苗、篩查、治療三管齊下

子宮頸癌是本港女性第七常見癌症，雖然已經有相關防控措施，包括預防疫苗及篩查，但需時反映成效，現時仍有近半個案確診時屬第三、四期。因此全面的防控策略中，治療方面仍不可或缺，以提升患者存活率。

臨床腫瘤科專科醫生吳宇光表示，逾九成子宮頸癌個案由HPV(人類乳突病毒)引起，若感染者未能自行清除病毒，持續感染下、經過15至20年或發展成子宮頸癌。「值得留意是愈早發現癌症，5年存活率愈高，第一期可達九成，第四期僅剩16.2%。而期數愈後，復發風險也愈高。」