無記性又遲鈍？食得啱助抗退化保大腦精靈過人

年紀漸長，甚至仍正值盛年，都可能覺得腦袋似乎變得遲鈍，記憶力都變差，擔心大腦已經開始衰老。但只要你吃一些「啱」的食物，就可以幫助強健腦力，讓大腦繼續精靈過人！

食物也是保護腦力關鍵

近年愈來愈多國際研究證實，除了睡眠和運動，吃進肚子的食物也是保護腦力的關鍵，而被認為對大腦最好的飲食，就是以蔬果、全穀、豆類為主的植物性飲食，不但有助保住認知功能，也能保護大腦健康，甚至可能延緩老化、預防失智。

多攝取天然植物性食物

植物性飲食(Plant-based Diet)是以植物性食物為主要來源的飲食模式，強調多攝取幾類天然食物，包括水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果和種子，同時要限制或避免動物性產品，例如紅肉、家禽、魚類、蛋和奶製品。