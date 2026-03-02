無記性又遲鈍？食得啱助抗退化保大腦精靈過人

年紀漸長，甚至仍正值盛年，都可能覺得腦袋似乎變得遲鈍，記憶力都變差，擔心大腦已經開始衰老。但只要你吃一些「啱」的食物，就可以幫助強健腦力，讓大腦繼續精靈過人！
食物也是保護腦力關鍵
近年愈來愈多國際研究證實，除了睡眠和運動，吃進肚子的食物也是保護腦力的關鍵，而被認為對大腦最好的飲食，就是以蔬果、全穀、豆類為主的植物性飲食，不但有助保住認知功能，也能保護大腦健康，甚至可能延緩老化、預防失智。
多攝取天然植物性食物
植物性飲食(Plant-based Diet)是以植物性食物為主要來源的飲食模式，強調多攝取幾類天然食物，包括水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果和種子，同時要限制或避免動物性產品，例如紅肉、家禽、魚類、蛋和奶製品。
抗氧化抗發炎
這種飲食模式有幾大好處：
抗氧化：植物中的維他命C、E、類胡蘿蔔素和各種多酚，能對抗自由基攻擊，減少氧化壓力造成的腦細胞損傷。
對抗發炎反應：慢性發炎被認為與很多腦部退化疾病有關，而植物性飲食通常能降低身體的發炎指數，有助維持神經系統的健康。
調整腸道生態：有助代謝平衡，降低發炎反應。
促進腦血管健康：植物性飲食通常含較少飽和脂肪含量，同時又提供不飽和脂肪酸和纖維，有助維持血管暢通、降低壞膽固醇，確保大腦獲得充足的血液和氧氣供應。
提供重要營養元素：植物性食物提供大量葉酸、維他命B群等，都是維持正常神經功能不可缺的元素。
事實上，研究顯示，長期堅持健康的植物性飲食模式，即選擇原型未精製的食物，可以幫助維持較佳的認知功能，認知能力減退速度也會較慢，甚至降低失智的風險。