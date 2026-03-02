小小感冒都會攞你命！心口痛嗜睡要即求醫 醫生揭8大感冒併發症

感冒也可能致命？有醫生指出，這個季節感冒情況很常見，但絕不能輕視所引致的併發症風險，嚴重甚至可能會有致命危機。醫生指出，一旦出現胸痛或有嗜睡的傾向，就要及時求醫，檢查是否有併發症，若有5大症狀，也不能輕視，有可能會引發嚴重併發症。
小小感冒都會攞你命！
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，感冒在冬季往往被忽視，但其實它可能對健康構成威脅。當感冒發作時，90%的病毒性上呼吸道感染通常會靠免疫系統自行好轉，然而，有10%的感染可能會引發嚴重併發症。感冒為身體帶來的風險一般分為兩個方向：
往上衝：可能導致鼻竇炎、中耳炎，甚至顱內感染。
往下滑：可能引發支氣管炎、肺炎，甚至導致缺氧或呼吸衰竭。
8大感冒併發症
而這些併發症的症狀和高危人士如下：
1. 急性鼻竇炎：
症狀：鼻塞、黃綠鼻涕、臉頰或額頭壓痛、牙痛、口臭。
警號：若症狀超過10天或反覆好轉又變壞，就需警惕。
高危人士：兒童出現這個情況的機率是成人的3至4倍。
2. 中耳炎：
症狀：耳痛、耳悶、聽力變差、發燒。
高危人士：特別常見於兒童。
3. 喉炎：
症狀：沙啞、喉嚨痛及乾咳。
警號：若兒童出現吸氣喘鳴則需特別注意。
4. 急性支氣管炎：
症狀：拖延2至3星期的咳嗽、痰多和胸悶。
警號：較不一定需要抗生素。
5. 肺炎：
症狀：高燒、呼吸急促、胸痛、精神很差和血氧下降。
高危人士：老人、幼兒、孕婦、慢性病(COPD/氣喘/心臟病/糖尿病/腎病)、免疫力低下人士
6. 氣喘及COPD的急性惡化：
症狀：原有喘症的病人，在感冒後哮喘鳴聲加重，而且夜間咳醒、吸入藥用量變多。
7. 脫水與電解質失衡：
症狀：食慾不振、嘔吐、腹瀉、發燒流汗、尿量變少和頭暈等。
高危人士：老人和幼兒
8. 心肌炎或心包膜炎(罕見但嚴重)：
症狀：胸痛、心悸、氣喘、極度疲倦和昏厥。
5大症狀勿輕視
黃醫生提醒，一旦出現以下症狀，應即刻求醫，若是老人、孕婦、慢性病或免疫抑制人士，當情況嚴重，就要更早求醫：
呼吸困難、氣喘和嘴唇發紫。
胸痛、持續嗜睡及意識混亂。
高燒超過39°C持續3天或反覆發燒。
血氧低於94%。
咳血或有嚴重的頭痛合併頸部僵硬。
嬰幼兒3症狀即求醫
另外，若果是嬰幼兒，如果出現以下3症狀，也應該求醫檢查：
呼吸凹陷
喝不下奶
尿量明顯變少
黃醫生表示，要時時警覺，不要輕視任何症狀。當身體發出警訊時，及時求醫是最明智的選擇。真正的保命並不是硬撐，而是敏銳地捕捉身體的紅旗訊號。