小小感冒都會攞你命！心口痛嗜睡要即求醫 醫生揭8大感冒併發症

感冒也可能致命？有醫生指出，這個季節感冒情況很常見，但絕不能輕視所引致的併發症風險，嚴重甚至可能會有致命危機。醫生指出，一旦出現胸痛或有嗜睡的傾向，就要及時求醫，檢查是否有併發症，若有5大症狀，也不能輕視，有可能會引發嚴重併發症。

小小感冒都會攞你命！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，感冒在冬季往往被忽視，但其實它可能對健康構成威脅。當感冒發作時，90%的病毒性上呼吸道感染通常會靠免疫系統自行好轉，然而，有10%的感染可能會引發嚴重併發症。感冒為身體帶來的風險一般分為兩個方向：

往上衝：可能導致鼻竇炎、中耳炎，甚至顱內感染。

往下滑：可能引發支氣管炎、肺炎，甚至導致缺氧或呼吸衰竭。

8大感冒併發症

而這些併發症的症狀和高危人士如下：

1. 急性鼻竇炎：