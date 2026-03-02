缺鈣唔止會骨鬆 睡得差易病心悸都關事！營養師教食5種食物補鈣

鈣質不足不僅導致骨質疏鬆！有營養師指出，許多人會以為，一旦缺乏鈣質就會影響骨骼，導致骨質疏鬆，但其實缺鈣所帶來的影響卻是全身的，若平日的睡眠質素不佳、體弱多病或出現心悸症狀，都有可能是體內的鈣質不足。營養師指出，有5種食物有助補充鈣質。