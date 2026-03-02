缺鈣唔止會骨鬆 睡得差易病心悸都關事！營養師教食5種食物補鈣

鈣質不足不僅導致骨質疏鬆！有營養師指出，許多人會以為，一旦缺乏鈣質就會影響骨骼，導致骨質疏鬆，但其實缺鈣所帶來的影響卻是全身的，若平日的睡眠質素不佳、體弱多病或出現心悸症狀，都有可能是體內的鈣質不足。營養師指出，有5種食物有助補充鈣質。
缺鈣唔止會骨鬆
營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，鈣在我們身體中的角色不僅僅與骨骼健康有關，長期缺乏鈣的話，會影響整個身體的運作，導致各種問題。所帶來的影響包括：
1. 神經系統
鈣協助穩定神經訊號，確保大腦和身體之間的順暢溝通，有助放鬆情緒，並維持專注力。
缺鈣風險：神經活動過度興奮或緊張，可能導致焦慮、睡眠問題。
2. 牙齒
鈣是牙齒結構的重要組成部分，維持硬度與穩定度，屬口腔健康的基礎。
缺鈣風險：牙齒變脆弱，容易出現口腔問題。
3. 免疫系統
鈣參與免疫細胞的啟動與調控，增強身體的防禦能力。
缺鈣風險：免疫反應變慢，容易生病。
4. 骨骼
鈣是骨骼的主要成分，支撐體重和保護器官。
缺鈣風險：骨骼結構脆弱，易於變形。
5. 皮膚與毛髮
鈣協助維持皮膚的屏障功能，影響毛髮的生長。
缺鈣風險：皮膚乾燥，毛髮易掉。
6. 心血管
鈣是心肌收縮的重要元素，維持心臟穩定的跳動。
缺鈣風險：心臟收縮力下降，輕易引發心悸。
7. 肌肉
鈣控制肌肉的收縮與放鬆，確保動作的協調性。
缺鈣風險：肌肉痙攣與不自主抽動。
8. 指甲
鈣維持指甲的厚度與韌性。
缺鈣風險：指甲變薄、易斷裂。
5種食物補鈣
因此，營養師高敏敏強調，補充鈣質對身體的整體健康也很緊要，而補充的方法包括：
1. 乳製品類
為補鈣基底，有助於骨骼與肌肉健康。
食物例子：如牛奶、乳酪、芝士、奶粉等。
2. 豆製品類
對乳糖不耐者特別合適，傳統板豆腐含鈣量高。
食物例子：傳統板豆腐、嫩豆腐、豆皮和豆乾。
3. 深綠色蔬菜
適合每天補充，同時搭配鎂與維他命K，有助鈣留在骨頭內。
食物例子：芥蘭、菠菜、莧菜、番薯葉和小棠菜。
4. 海鮮類
適量攝取並注意鈉含量，少量搭配吃即可。
食物例子：白飯魚、小魚乾、、蝦米和帶骨沙甸魚等。
5. 堅果與芝麻
含鈣且富含健康脂肪，但熱量較高，應適量食用。
食物例子：腰果、杏仁與黑芝麻。
補鈣3大注意點
營養師高敏敏提醒，補充鈣質時也有3大注意點：
分次攝取：每次鈣攝取不超過500mg。
注意搭配：盡量避免與咖啡、高草酸食物(如菠菜)、高鈉食物同時食用。
增強吸收：搭配維他命D或曬太陽，並多喝水以防便秘。