出版：2026-Mar-02 09:00
更新：2026-Mar-02 09:00

缺鈣唔止會骨鬆 睡得差易病心悸都關事！營養師教食5種食物補鈣

SPRING 11

鈣質不足不僅導致骨質疏鬆！有營養師指出，許多人會以為，一旦缺乏鈣質就會影響骨骼，導致骨質疏鬆，但其實缺鈣所帶來的影響卻是全身的，若平日的睡眠質素不佳、體弱多病或出現心悸症狀，都有可能是體內的鈣質不足。營養師指出，有5種食物有助補充鈣質。

缺鈣唔止會骨鬆

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，鈣在我們身體中的角色不僅僅與骨骼健康有關，長期缺乏鈣的話，會影響整個身體的運作，導致各種問題。所帶來的影響包括：

1. 神經系統

  • 鈣協助穩定神經訊號，確保大腦和身體之間的順暢溝通，有助放鬆情緒，並維持專注力。

  • 缺鈣風險：神經活動過度興奮或緊張，可能導致焦慮、睡眠問題。

2. 牙齒

  • 鈣是牙齒結構的重要組成部分，維持硬度與穩定度，屬口腔健康的基礎。

  • 缺鈣風險：牙齒變脆弱，容易出現口腔問題。

3. 免疫系統

  • 鈣參與免疫細胞的啟動與調控，增強身體的防禦能力。

  • 缺鈣風險：免疫反應變慢，容易生病。

4. 骨骼

  • 鈣是骨骼的主要成分，支撐體重和保護器官。

  • 缺鈣風險：骨骼結構脆弱，易於變形。

5. 皮膚與毛髮

  • 鈣協助維持皮膚的屏障功能，影響毛髮的生長。

  • 缺鈣風險：皮膚乾燥，毛髮易掉。

6. 心血管

  • 鈣是心肌收縮的重要元素，維持心臟穩定的跳動。

  • 缺鈣風險：心臟收縮力下降，輕易引發心悸。

7. 肌肉

  • 鈣控制肌肉的收縮與放鬆，確保動作的協調性。

  • 缺鈣風險：肌肉痙攣與不自主抽動。

8. 指甲

  • 鈣維持指甲的厚度與韌性。

  • 缺鈣風險：指甲變薄、易斷裂。

食物營養︱3大補鈣迷思（am730製圖） 食物營養︱3大補鈣迷思（am730製圖） 食物營養︱3大補鈣迷思（am730製圖） 食物營養︱3大補鈣迷思（am730製圖）

5種食物補鈣

因此，營養師高敏敏強調，補充鈣質對身體的整體健康也很緊要，而補充的方法包括：

1. 乳製品類

  • 為補鈣基底，有助於骨骼與肌肉健康。

  • 食物例子：如牛奶、乳酪、芝士、奶粉等。

2. 豆製品類

  • 對乳糖不耐者特別合適，傳統板豆腐含鈣量高。

  • 食物例子：傳統板豆腐、嫩豆腐、豆皮和豆乾。

3. 深綠色蔬菜

  • 適合每天補充，同時搭配鎂與維他命K，有助鈣留在骨頭內。

  • 食物例子：芥蘭、菠菜、莧菜、番薯葉和小棠菜。

4. 海鮮類

  • 適量攝取並注意鈉含量，少量搭配吃即可。

  • 食物例子：白飯魚、小魚乾、、蝦米和帶骨沙甸魚等。

    • 5. 堅果與芝麻

    • 含鈣且富含健康脂肪，但熱量較高，應適量食用。

    • 食物例子：腰果、杏仁與黑芝麻。

    食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖） 食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖） 食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖） 食物營養｜每日男士及女士鈣質攝取量（am730製圖）

    補鈣3大注意點

    營養師高敏敏提醒，補充鈣質時也有3大注意點：

    • 分次攝取：每次鈣攝取不超過500mg。

    • 注意搭配：盡量避免與咖啡、高草酸食物(如菠菜)、高鈉食物同時食用。

    • 增強吸收：搭配維他命D或曬太陽，並多喝水以防便秘。

