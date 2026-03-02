「趁熱食」恐致食道癌！醫生呼籲：「咁樣食」養成良好飲食習慣 遠離癌風險

煮熱的食物或湯品撈起或盛出，要靜置一至三分鐘，用嘴唇輕觸測試，確定不燙口再食用。

親朋好友團聚，熱騰騰的火鍋與暖胃的熱湯常是餐敘主角。台中慈濟醫院胸腔外科醫生翁任康提醒，享受溫暖幸福的同時，要注意「趁熱食」、「趁熱飲」的飲食習慣，可能暗藏陷阱，恐大幅提升罹患食道癌風險。

經常、反覆喝熱湯熱茶 成為食道癌的重要致病因素

食道癌是沉默殺手，早期症狀並不明顯，一旦發現往往已進入中晚期，治療難度高。翁任康醫生指出，根據臨床觀察，食道癌死亡率居高不下，其中一個重要的致病因子，正是眾人普遍喜愛「趁熱食」、「趁熱飲」的飲食文化。

翁任康醫生解釋，食道是連接咽喉與胃的通道，食道黏膜相當脆弱且敏感，能承受的溫度有限。當吃下溫度超過65度的食物或飲品時，黏膜細胞就會受到「熱傷害」。雖然黏膜有強大的自我修復能力，但如果是經常、反覆灼傷，例如每天喝超過65度的熱湯、熱茶，或習慣直接吃剛從火鍋撈起的食材，食道黏膜就會處於不斷「傷害—修復—再傷害」的過程而慢性發炎。