健康
出版：2026-Mar-03 11:30
更新：2026-Mar-03 11:30

減鈉保健康 調整味覺加烹調技巧 控制鹽量一樣好味

人人都知道少鹽少糖少油的菜式，對健康會較好，但又怕減鹽會令食物太過清淡，難以入口。其實大家可以透過調整味覺及烹調技巧，保留食物風味的同時，又能有效降低鈉攝取，因為減鹽不是單純減少鹽量，而是重整味覺感受、食品結構、營養平衡和飲食行為，從而減低對重鹹口味的依賴，預防相關慢性來襲。

敏感度隨習慣改變

鹽在食品加工、保鮮及味覺強化中扮演重要角色，只是鹽量過多會對身體造成負擔，甚至損害健康。很多人以為減鹽就會飲食物變得無味，實際上味覺對鹽的敏感度會隨習慣改變，大家可以從以下5件事入手，逐步降輕鹽量重設己的味覺：

  • 增加酸味：酸味能刺激味蕾，增強食物清爽度，在沙律、燉菜等加入適量檸檬汁或醋可增強整體風味，而又毋須增加鹽量。此外，酸味也有助於提升風味層次和食慾，補償鹹味降低帶來的味感不足。

  • 善用天然香料：新鮮或乾燥的迷迭香、百里香、薄荷、羅勒等香草，以及黑胡椒、辣椒粉、肉桂等辛香料，都有助提升菜餚的風味，而天然香氣與味覺的相互作用，可強化鹹味感受，減少對鹽的依賴。

  • 運用天然鮮味：鮮味是鹽以外的另一種味覺來源，可善用天然鮮味含量高的食材，如番茄、洋葱、乾香菇、昆布等，作為鹹味替代基底。

  • 逐步減少鹽量：慢慢及漸進式降低鹽量，有助於調整味覺偏好，減少對高鹽味道的依賴，每星期減少5%至10%鹽量，讓味蕾重新校正及適應，便能降低自己的重口味。

  • 延後加鹽：加熱造成水分蒸發及味道濃縮，建議待完成烹調後才用鹽微調鹹度，過早加鹽容易導致最終鈉含量超標。

    享受原型食物滋味

    戒掉重口味不能心急，逐步調整鹽量和味蕾，控制鹽分攝取，不但可降低慢性疾病的威脅，也能讓你重新享受原型食物的原始滋味。

    ad

