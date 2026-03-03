減鈉保健康 調整味覺加烹調技巧 控制鹽量一樣好味

人人都知道少鹽少糖少油的菜式，對健康會較好，但又怕減鹽會令食物太過清淡，難以入口。其實大家可以透過調整味覺及烹調技巧，保留食物風味的同時，又能有效降低鈉攝取，因為減鹽不是單純減少鹽量，而是重整味覺感受、食品結構、營養平衡和飲食行為，從而減低對重鹹口味的依賴，預防相關慢性來襲。