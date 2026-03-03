打破異位性皮膚炎「痕—搲」循環 精準治療大幫助

32歲林小姐小學便受異位性皮膚炎困擾，手肘內側、頸部與膝窩反覆出現紅疹與脫屑，夜間搔癢嚴重時甚至抓破流血，需半夜起身沖冷水才能稍微緩解。長期睡眠中斷讓她白天精神不濟，也因皮膚外觀明顯而減少社交與運動。過去她擔心外用類固醇副作用，症狀稍緩就自行停藥，導致病況反覆。直到至高雄醫學大學附設中和紀念醫院皮膚科就診，在醫生協助下建立固定保濕、正確用藥與規律監察的治療計劃，並評估使用新一代標靶藥物後，發作頻率下降，夜間搔癢改善，生活逐漸回到常軌。

皮膚病反覆發作 治療策略走向精準 皮膚疾病往往與免疫系統失衡有關，部分患者長期反覆發作，對心理與生活品質造成壓力。隨著醫學研究進展，治療觀念已從單純症狀控制，轉向針對發炎機制的精準介入。高醫皮膚部部長藍政哲醫生指出，人體免疫系統在某些情況下會錯誤攻擊正常皮膚細胞，如黑色素細胞或毛囊，形成銀屑病、異位性皮膚炎、圓禿與白斑等疾病。傳統治療如類固醇與免疫抑制劑屬於全面性抑制發炎反應，雖可緩解症狀，但可能伴隨副作用。近年發展的生物製劑與小分子藥物，則可針對特定發炎訊號進行阻斷，提高治療精準度並降低身體負擔。

異位性皮膚炎止癢 打破惡性循環 皮膚部王暉景醫生表示，異位性皮膚炎常見於兒童，也可能延續至成人，典型症狀包括反覆濕疹、紅疹、乾裂與夜間搔癢，嚴重時影響睡眠與工作表現。若合併氣喘或過敏性鼻炎家族史，或出現滲液、黃痂、快速惡化、發燒與疼痛等情形，應及早就醫。 他提及，治療核心在於打破「痕－搲」循環。口服小分子藥物起效時間較快，數日內可降低搔癢感；生物製劑則有助於長期穩定控制發炎反應，改善皮膚屏障功能。透過完整治療規劃，患者的睡眠與生活品質可明顯提升。

良好居家護理莫輕忽 這樣做穩定膚況 皮膚部邱莉雯醫生提醒，規律使用保濕乳液是治療基礎，可修復皮膚屏障並減少抓癢與藥物使用量。同時應避免已知過敏原刺激，維持皮膚清潔與菌叢平衡，並依醫囑正確使用外用或口服藥物。 醫療團隊表示，異位性皮膚炎與其他免疫相關皮膚疾病目前尚難完全根治，但透過精準藥物與良好居家照護，多數患者能達到穩定控制。建議病友與醫生建立長期合作關係，共同評估適合的治療方案，逐步改善皮膚狀況與生活品質。