元宵湯圓2粒湯圓=半碗飯 點食先唔肥？ 營養師揭3種健康煮法

元宵佳節要吃湯圓應節，可是又怕會愈吃愈肥？有營養師指出，甜湯圓的熱量不低，若吃2粒其實就相等於吃半碗飯。營養師指出，在這個節日中應該怎樣烹調才可以健康地食用，她建議3種健康煮法和搭配。
元宵湯圓2粒湯圓=半碗飯
營養師李婉萍在其Facebook專頁上分享指，過年期間，湯圓是一道受歡迎的傳統美食，但吃得太多可能會令人增磅。根據不同種類的湯圓，熱量和醣類也有所不同，一般會以半碗飯來預估，半碗飯約140卡，當中有30g醣類，大約是糖尿病患者的2份主食，若以半碗飯換算成湯圓，大約是可以吃到2顆甜湯圓、3顆鹹湯圓、20顆小湯圓。李婉萍指出，3類湯圓的卡路里和醣類如下：
甜湯圓：每顆約70卡，2顆約140卡，含醣類約18.8公克（約1.3份主食）。
鹹湯圓：3顆約169卡，含醣類約22公克（約1.5份主食）。
小湯圓：20顆約等於半碗飯，約140卡。
她建議，若以鹹湯圓作為主餐的話，建議可食用5顆，而對於喜歡飯後甜點的人，少吃半碗飯後享用2顆甜湯圓即可。
點食先唔肥？
由於甜湯圓內的餡料導致醣較高，例如紅豆已是澱粉，製作時再加糖會令含醣量增加；而花生及芝麻雖然不屬於澱粉，但卻是油脂與堅果種子類，使醣量上升。而鹹湯圓則由於是肉餡，既含有醣類，亦有蛋白質，所以含醣量較低，5顆鹹湯圓才等於4顆甜湯圓。
3種健康煮法
李婉萍表示，如果要想吃湯圓慶祝，其實也有3大煮法，有助確保健康：
1. 選擇無餡小湯圓：
煮法：單純煮熟，搭配燒仙草、紅豆湯或花生湯底。這樣不僅增加膳食纖維，還能提供維他命B群。
建議：避免加糖，若需要甜味可沾點蜂蜜。
2. 選擇包餡湯圓(如花生、芝麻)：
煮法：搭配桂圓、紅棗和薑汁湯底，避免糖分過高的甜湯底。
好處：花生與芝麻富含膳食纖維及健康油脂，有助於滿足營養需求。
3. 選擇鹹湯圓：
煮法：與小棠菜、木耳、菇類及豆腐、肉絲一起煮，作為主食享用。
建議：不宜作為點心，更適合作為一餐的主要組合。
3類人最高危
由於湯圓屬糯米製品，含較多澱粉，所以熱量上也會較高。除了不建議有吞嚥困難、3歲以下的小孩外，李婉萍亦提醒以下3類人在享用湯圓時需特別小心：
糖尿病患者：建議控制湯圓攝取量，例如2顆甜湯圓或3顆鹹湯圓的熱量可視為1.5份主食或半碗飯，需減少其他主食攝取。
腎臟病患者：避免食用高鉀、高磷的食物，特別是含花生或芝麻鉀離子較高的甜湯圓，並盡量不喝湯。
胃酸倒流患者：在飯前或飯後應避免食用湯圓，以免刺激胃酸分泌，導致消化不良。
李婉萍表示，在元宵節期間，享用湯圓不必過於擔心熱量的增加。透過聰明的煮法和搭配，您可以享受這道傳統美食而不必過於忌諱。同時，特定族群的朋友們也要注意攝取量和方式。