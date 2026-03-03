元宵湯圓2粒湯圓=半碗飯 點食先唔肥？ 營養師揭3種健康煮法

元宵佳節要吃湯圓應節，可是又怕會愈吃愈肥？有營養師指出，甜湯圓的熱量不低，若吃2粒其實就相等於吃半碗飯。營養師指出，在這個節日中應該怎樣烹調才可以健康地食用，她建議3種健康煮法和搭配。

營養師李婉萍在其 Facebook專頁 上分享指，過年期間，湯圓是一道受歡迎的傳統美食，但吃得太多可能會令人增磅。根據不同種類的湯圓，熱量和醣類也有所不同，一般會以半碗飯來預估，半碗飯約140卡，當中有30g醣類，大約是糖尿病患者的2份主食，若以半碗飯換算成湯圓，大約是可以吃到2顆甜湯圓、3顆鹹湯圓、20顆小湯圓。李婉萍指出，3類湯圓的卡路里和醣類如下：

她建議，若以鹹湯圓作為主餐的話，建議可食用5顆，而對於喜歡飯後甜點的人，少吃半碗飯後享用2顆甜湯圓即可。

點食先唔肥？

由於甜湯圓內的餡料導致醣較高，例如紅豆已是澱粉，製作時再加糖會令含醣量增加；而花生及芝麻雖然不屬於澱粉，但卻是油脂與堅果種子類，使醣量上升。而鹹湯圓則由於是肉餡，既含有醣類，亦有蛋白質，所以含醣量較低，5顆鹹湯圓才等於4顆甜湯圓。

3種健康煮法

李婉萍表示，如果要想吃湯圓慶祝，其實也有3大煮法，有助確保健康：

1. 選擇無餡小湯圓：