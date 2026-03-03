無創肺結節消融術 保留肺功能

肺結節為肺部小型局部病灶，大部分屬良性且無徵狀，但如果引起不適，或者高風險屬惡性，則要考慮手術將之清除。港怡醫院引入電磁導航支氣管鏡(ENB)及虛擬支氣管鏡導航系統(VBN)，可以實時追蹤，提升定位準確性，做到無創消融肺結節，並減低術後氣胸的風險。 港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅表示，本港近六成患者從電腦掃描檢查偶然發現肺結節，「過往研究指，約6%個案在3年追蹤期間惡化為肺癌；美國數據則有5%個案在檢查時發現為惡性。」

小部分為惡性 逾九成半肺結節並不會引致不適，但如有胸痛、呼吸困難、慢性咳嗽或咳血、疲倦等，或代表結節已壓迫呼吸道，應該提高警覺並求診。溫志堅指出，細菌或真菌感染、良性腫瘤、肺部發炎後形成疤痕、免疫系統病引起的炎症、過敏都會較易引致肺結節，「年紀大、長期吸煙、結節較多或較大、有癌症病史或肺癌家族史，以及結節邊緣不規則或呈放射性，都有較高風險為惡性結節。」

或須手術處理 醫生會依照結節的大小及外觀而決定跟進密度，如發現結節高風險屬惡性，就應考慮手術。手術技術不斷進步，傳統肺結節標準治療會將病灶的整個肺葉切除，但會影響肺容量；影響範圍較小的有肺段切除或楔形切除，若結節屬惡性，復發風險相對較高；胸腔鏡手術則屬微創手術，只須在肋骨位置打開小切口將結節割除。溫志堅續指，「近年則有微創肺結節消融術，將結節消融而非切除，對肺功能影響更小。」 消融術減後遺症 消融方法現時有微波消融、射頻消融及冷凍消融，「微波消融雖效能高，但有可能因為太高溫而留有孔洞於肺部，或引致日後感染積液；射頻消融現時最廣泛應用，透過高頻電流產熱破壞結節；冷凍消融則仍在累積數據的階段。」溫志堅稱，「研究指射頻消融術後6個月內，患者的FEV1(第一秒用力呼氣肺容積)可回復術前水平，比肺葉或肺段切除下降4%至14%不等好得多。」大多患者更可術後1天出院，且只有輕中度疼痛，對日常生活影響減至最低。

完成大灣區私院首兩病例 ENB及VBN的引入，進一步提升肺結節手術的安全。患者先接受電腦掃描作肺部「地圖」，規劃支氣管鏡的最佳路線，避開主要血管到達結節；術中配合錐狀射束電腦斷層掃描，實時顯示結節位置及穿刺路線，提升準確度至95%，更可按需要修正路線，提升手術安全。溫志堅續稱，「此手術最大好處是毋須任何切口，將術後氣胸風險由傳統消融術的20%至25%大減至3%至4%，並大幅減低術中及術後出血的發生率。」 港怡醫院已完成大灣區私家醫院首兩個案例，首位為48歲患者，體檢發現右肺有2.8厘米結節，左肺有2顆1.5厘米毛玻璃樣結節，化驗結果為右肺屬肺腺癌，左肺為原位癌。因切除右肺肺葉後失去大部分肺功能，故選擇消融術處理左肺。手術過程順利，患者更在術後3日返回英國。第二個個案為54歲女士，其右上肺的毛玻璃樣結節由2023年的3毫米增大至6毫米，化驗後確診為原位癌及多發性肺癌，為避免傳統手術副作用而選擇無創肺結節消融術，術後恢復康好，生活如常。