食湯圓血糖恐「噴射機」式迅速上升？3類食物要慎吃 營養師教4招控糖安心食

吃湯圓會令血糖急升？有營養師指出，很多食物可能看上去普通，但可能是使血糖飆升的「隱形炸彈」，其中，湯圓等的糯米食品甚至會令血糖如「噴射機」式迅速上升。營養師，提醒有３類食物要小心食用，若偶爾想享用時，也可以用４大方法享用，以控制血糖。

營養師楊斯涵在其 Facebook專頁 上分享指，湯圓、肉粽、麻糬等的食物背後卻隱藏著血糖飆升的風險。雖然糯米口感柔軟、Q彈，沒有想像中那麼容易消化，但因為其特殊的澱粉結構及加工方式，對血糖的影響卻有很大的差異。營養師提醒大家要注意以下三大危險區域：

4招控糖安心食

營養師指出，但亦不代表糖尿病患者需要終身避開這些食物，只需掌握以下4個搭配技巧，即可偶爾享受糯米食品而不影響血糖：

先綠後紅：用兩份深色蔬菜作為基底，為身體提供纖維素。 蛋白穩糖：搭配雞蛋、豆腐或瘦肉以穩定血糖。 總量替換：如選擇食用糯米，則應取消同餐的白飯或麵條。 避開晚餐：建議在中午享用這類食物，餐後稍作運動。

她提醒，切勿相信一些流行的觀念，例如冷掉的糯米在控糖上的效果有限，其抗性澱粉的效果不及冷白飯，且冷食會影響消化，腸胃不適者需謹慎。