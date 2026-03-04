拖延症解決｜發作先別自責懶惰　專家以「頭心手」3個層面分析

年前年後忙忙碌碌，又再因拖延工作、計畫而自責不已，甚至為自己貼上「不夠自律」、「沒有毅力」的標籤？英國倫敦國王學院精神病學、心理學和神經科學研究所Anne-Laure Le Cunff研究員指出，拖延症其實未必代表懶惰或缺乏意志力，反而更像是大腦發出的警訊，提醒我們「目前的狀態出了點問題，運作不太順利」，與其選擇自我批判，不如嘗試探索「愛拖延」的根源。

頭、心、手「三重檢查」 拆解拖延真正原因

CNBC報導，Le Cunff研究員說明，許多人從小被教育，認為拖延就是不夠努力，因此一旦發現自己無法如期完成任務，就容易陷入自責與羞愧。為了幫助釐清拖延的來源，她設計了一套「三重檢視法」，從「頭、心、手」三個層面分析為何自己會選擇逃避任務。

若問題來自「頭腦」，代表自己在理性層面上並不完全認為這項任務必須優先完成；如果拖延源自「心」，通常代表這件事不夠有趣，不太會讓人感到興奮。最後，問題出在「手」，指的是因為缺乏完成任務所需的工具、技能或支援，而讓自己缺乏自信。「一旦弄清楚自己為什麼逃避某項任務，就有機會找到擺脫困境的方法。」