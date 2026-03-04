拖延症解決｜發作先別自責懶惰　專家以「頭心手」3個層面分析

年前年後忙忙碌碌，又再因拖延工作、計畫而自責不已，甚至為自己貼上「不夠自律」、「沒有毅力」的標籤？英國倫敦國王學院精神病學、心理學和神經科學研究所Anne-Laure Le Cunff研究員指出，拖延症其實未必代表懶惰或缺乏意志力，反而更像是大腦發出的警訊，提醒我們「目前的狀態出了點問題，運作不太順利」，與其選擇自我批判，不如嘗試探索「愛拖延」的根源。
頭、心、手「三重檢查」 拆解拖延真正原因
CNBC報導，Le Cunff研究員說明，許多人從小被教育，認為拖延就是不夠努力，因此一旦發現自己無法如期完成任務，就容易陷入自責與羞愧。為了幫助釐清拖延的來源，她設計了一套「三重檢視法」，從「頭、心、手」三個層面分析為何自己會選擇逃避任務。
若問題來自「頭腦」，代表自己在理性層面上並不完全認為這項任務必須優先完成；如果拖延源自「心」，通常代表這件事不夠有趣，不太會讓人感到興奮。最後，問題出在「手」，指的是因為缺乏完成任務所需的工具、技能或支援，而讓自己缺乏自信。「一旦弄清楚自己為什麼逃避某項任務，就有機會找到擺脫困境的方法。」
從重新檢視任務到尋求支援 找到不對勁之處對症下藥
在找出拖延來源後，Le Cunff研究員表示，可以選擇退後一步，評估究竟是工作中哪些方面，讓自己感覺「不對勁」。如果遲遲不完成任務的原因，是因為不確定這項任務和策略目標是否相符，可以嘗試回到原點，重新定義工作內容，確認這是否是正確的方法。若拖延源於「心」，也就是缺乏情緒方面的動機，建議從環境著手，為工作增添趣味。例如，找來喜歡的同事一起合作某個專案，或選擇在喜愛的咖啡廳完成任務，提高投入意願。
當感到能力不足或準備不夠，又想要拖延時，Le Cunff研究員鼓勵主動「舉手求助」，向值得信任的朋友或同事尋求支持，包括請求前輩指導或輔導、向公司申請相關課程，只要能讓自己具備完成工作的信心，任何資源皆可。她強調，她所設計的這套方法，有助克服拖延症帶來的「羞恥感」，比起「覺得自己沒做好某事」而陷入模糊的恐懼和自責，大家可以轉換視角，像科學家、偵探一樣去思考，把拖延當成一道需要解開的謎題。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】