腱鞘囊腫治療｜工程師常用滑鼠致復發 醫生推微創手術根治

一名30歲的工程師長期與電腦為伍，右手操作滑鼠頻繁，日前發現右手腕背竟隆起如「半個乒乓球」大小的腫塊，不僅外觀駭人，更因壓迫周邊組織產生刺痛感，嚴重影響工作；曾於他院接受針頭抽吸治療，雖然腫塊一度縮小，但不到半年便「捲土重來」，且體積變得更大。

抽吸治療復發率達五成以上 微創手術斬草除根恢復快

澄清醫院中港院區骨科魏伯翰醫生表示，腫塊是腱鞘囊腫（Ganglion cyst），傳統抽吸治療復發率高達五成以上，透過「微創腕關節鏡清創手術」，僅需兩個0.3公分的小傷口，便能精準移除病灶，該病人手術後隔天即恢復正常文書工作，不耽誤工作及日常生活。