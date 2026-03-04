腱鞘囊腫治療｜工程師常用滑鼠致復發 醫生推微創手術根治

一名30歲的工程師長期與電腦為伍，右手操作滑鼠頻繁，日前發現右手腕背竟隆起如「半個乒乓球」大小的腫塊，不僅外觀駭人，更因壓迫周邊組織產生刺痛感，嚴重影響工作；曾於他院接受針頭抽吸治療，雖然腫塊一度縮小，但不到半年便「捲土重來」，且體積變得更大。
抽吸治療復發率達五成以上 微創手術斬草除根恢復快
澄清醫院中港院區骨科魏伯翰醫生表示，腫塊是腱鞘囊腫（Ganglion cyst），傳統抽吸治療復發率高達五成以上，透過「微創腕關節鏡清創手術」，僅需兩個0.3公分的小傷口，便能精準移除病灶，該病人手術後隔天即恢復正常文書工作，不耽誤工作及日常生活。
腱鞘囊腫多為良性 電腦工作者、廚師等是高風險群
魏伯翰醫生指出，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。腱鞘囊腫雖多為良性，但若隨時間增大並壓迫組織神經，會導致局部壓痛或手部活動受限。他列舉以下高風險族群應多加留意：如長期操作滑鼠與鍵盤的電腦工作者、頻繁使用手指與腕部精細動作的手作業者及美容從業員、長期執刀、翻炒，腕部負重較高的廚師、曾有韌帶受傷病史者。
手部不明腫塊影響生活與美觀 儘速就醫諮詢適合治療方式
魏伯翰醫生強調，若僅是抽走內部液體，其囊壁（根部）依然存在，就像割草沒除根，復發率極高。針對復發性或巨大的囊腫，魏伯翰醫生建議採用「微創腕關節鏡清創手術」，透過極小的關節鏡進入腕關節，精確破壞並移除囊腫根部，降低周邊組織損傷；手術僅需兩個約0.3厘米的微小孔洞，遠優於傳統手術數公分的切口，減少疤痕產生；手術後恢復神速，幾乎無縫接軌職場。魏伯翰醫生呼籲，手部出現不明腫塊應儘早求醫，避免腫瘤增大影響日常生活。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】