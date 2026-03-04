成日M痛兼影響日常生活？你可能有以下3種婦科病

不少女士也有經痛問題，但如情況持續，甚至影響日常生活，就應該要注意會否是由疾病引起，盡快對症下藥，以紓緩經痛問題。

經痛主要分為兩種，包括原發性及繼發性。原發性即指經痛是因生理周期機制所致，或因前列腺素分泌導致子宮收縮而起，經期結束後就會慢慢消失。一般可透過止痛藥止痛。

症狀：經痛、經血量多、性交時疼痛、盆腔疼痛、疲倦、排尿或排便困難、腹瀉及不孕等

子宮內膜異位症是一種常見的婦科病，約100名女性中就有一人患上。患者的子宮內膜在增厚和充血分解脫落後，隨著經血倒流至盆腔內，並在子宮以外的地方著床並且增生，形成子宮內膜異位症。最常出現子宮內膜異位症的器官包括卵巢、輸卵管及盆腔。

引起經痛疾病二：子宮腺肌症

子宮腺肌症是一種子宮病變，主要是因子宮內膜細胞侵襲到子宮肌肉層，造成子宮腫大，並會導致經痛及血崩。腺肌症又可分為擴散性及侷限性。

風險因素包括子宮內膜細胞侵入、曾接受子宮手術、曾生育、荷爾蒙變化、接近停經的女性。

症狀：嚴重經痛、經血量過多(如血崩般)、因長期出血導致的貧血

引起經痛疾病三：盆腔炎

盆腔炎也是常見的婦科疾病，病因是經由性接觸感染病菌，未有及早治療所致，也可能導致各類嚴重併發症；有研究更指出，此病會增加日後不孕率及宮外孕的風險。