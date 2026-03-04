產後媽媽想收身 飲全脂牛奶可減肥？

愛美女性偏向飲用低脂或脫脂牛奶，但最新公布的美國飲食指南，明確建議選擇全脂乳製品，顛覆了傳統觀念。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，全脂牛奶不再是減肥的敵人，產後媽媽適當飲用，甚至有助控制體重。
由美國衛生與公眾服務部(HHS)及農業部(USDA)聯合發布的新版指南，以「倒金字塔」形式呈現飲食優先次序，最頂層的是蛋白質、乳製品，包括紅肉、芝士和全脂牛奶，並特別指出全脂乳製品是蛋白質、礦物質和健康脂肪的優質來源。
全脂牛奶營養價值較高
王俊華表示，全脂牛奶的脂肪包括飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸，後者有助降低低密度脂蛋白膽固醇(壞膽固醇)，對心血管健康有益，「全脂牛奶、低脂牛奶和脫脂牛奶的差異主要來自脂肪含量。市面出售的牛奶通常透過高速離心技術分離脂肪，先製成脫脂奶，再根據食品安全標準，按比例添加脂肪並均質化，製成低脂或全脂牛奶。」全脂牛奶保留最多天然脂肪，脂肪含量約為3.5%至4%，提供豐富的熱量，以及脂溶性維他命(如維他命A、D)，低脂牛奶脂肪含量約為1%至1.5%。
延長飽足感 減少渴望零食
脂肪能延緩胃部排空，全脂牛奶的高脂肪含量能有效延長飽足感，減少過度進食的機會，王俊華續指，「例如一杯250毫升的全脂牛奶(約150卡路里)，比低脂牛奶(約100卡路里)更能滿足食慾，減少隨後進食固體食物的渴求。」
有產後媽媽在減肥期間選擇飲用全脂牛奶，發現有助減少對高熱量零食的渴望，從而控制總熱量攝入。
飲用分量每日不超過兩杯
王俊華建議，「控制每日飲用分量1至2杯(250至500毫升)全脂牛奶，以避免熱量過剩，並且優先選擇無添加糖、低加工的全脂牛奶，避免含糖乳飲料。」
全脂牛奶應與低熱量、高纖維食物(如蔬菜、全穀物)搭配，確保飲食均衡，避免同時攝入其他高脂肪食物(如肥豬肉、雞皮)，以免脂肪攝入過量，可能抵銷減肥效果。
王俊華提醒，減肥成功的關鍵在於均衡飲食與適量運動，而全脂牛奶只是飲食計劃的一部分。