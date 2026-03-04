產後媽媽想收身 飲全脂牛奶可減肥？

愛美女性偏向飲用低脂或脫脂牛奶，但最新公布的美國飲食指南，明確建議選擇全脂乳製品，顛覆了傳統觀念。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，全脂牛奶不再是減肥的敵人，產後媽媽適當飲用，甚至有助控制體重。

由美國衛生與公眾服務部(HHS)及農業部(USDA)聯合發布的新版指南，以「倒金字塔」形式呈現飲食優先次序，最頂層的是蛋白質、乳製品，包括紅肉、芝士和全脂牛奶，並特別指出全脂乳製品是蛋白質、礦物質和健康脂肪的優質來源。

全脂牛奶營養價值較高