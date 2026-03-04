孕期糖尿不必驚慌：三分鐘快速教你安心控血糖

懷孕是一段充滿期待的旅程，但對一些孕婦而言，這段時間也可能帶來意想不到的挑戰──妊娠糖尿病（Gestational Diabetes Mellitus, GDM）。這種血糖異常通常在孕中期才被發現，聽起來可能令人擔心，但只要及早認識並積極管理，多數孕婦都能安全度過孕期，為自己和寶寶爭取最佳健康。

妊娠糖尿的成因與高風險因素

妊娠糖尿是指懷孕期間出現的血糖升高現象，主要出現在懷孕第 5 至第 6 個月。懷孕期間，身體對胰島素的需求增加，而胰腺的分泌能力可能跟不上這個需求，加上孕期荷爾蒙會干擾胰島素作用，結果是血糖水平升高。某些女性本身可能已存在輕微的胰島素抵抗或潛在高血糖體質，懷孕期間的生理變化就像一次壓力測試，容易讓潛在問題浮現。年齡較大、體重偏高、家族有糖尿病史，或曾在過去懷孕中出現妊娠糖尿，都是增加風險的因素。這類高風險孕婦更需要在產檢中密切監測血糖，及早發現異常。