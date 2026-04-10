健康研究所｜預防惡病質 癌友慎防營養不良

在癌症治療的過程中，許多患者與家屬常誤以為飲食應以清淡為主，以免對身體造成負擔。然而，過度清淡的飲食反而可能導致營養不良，令患者的體力不足以完成所需的療程。臨床腫瘤科專科楊庭恩醫生指出：「營養不良會造成體重減輕、肌肉流失及免疫系統功能下降，患者甚至因此需暫停治療。」

及早進行營養治療助癌友完成療程

營養不良有機會令癌症患者出現惡病質，楊醫生表示：「有惡病質的患者難以耐受療效較強的化療，以致需減低藥物劑量，甚至中斷治療。」因此，除了針對癌症的治療外，營養治療亦是關鍵一環。許多患者因治療副作用而胃口大減，又或難以進食固體食物，此時醫生會建議考慮服用高熱量、高蛋白的營養補充品，例如營養奶，當中含有奧米加3脂肪酸、魚油及多種維他命，能有助攝取身體所需營養。適當的營養治療不僅有助患者穩定體重，減少治療中斷的機會，同時亦能維持皮膚、指甲與頭髮的健康狀態。部分患者因疾病本身或治療而無法透過口服形式攝取營養，可考慮透過靜脈注射補充營養。除了到醫院或診所接受治療外，現時患者亦可選擇安在家中進行靜脈注射。