健康研究所｜預防惡病質 癌友慎防營養不良

在癌症治療的過程中，許多患者與家屬常誤以為飲食應以清淡為主，以免對身體造成負擔。然而，過度清淡的飲食反而可能導致營養不良，令患者的體力不足以完成所需的療程。臨床腫瘤科專科楊庭恩醫生指出：「營養不良會造成體重減輕、肌肉流失及免疫系統功能下降，患者甚至因此需暫停治療。」
及早進行營養治療助癌友完成療程
營養不良有機會令癌症患者出現惡病質，楊醫生表示：「有惡病質的患者難以耐受療效較強的化療，以致需減低藥物劑量，甚至中斷治療。」因此，除了針對癌症的治療外，營養治療亦是關鍵一環。許多患者因治療副作用而胃口大減，又或難以進食固體食物，此時醫生會建議考慮服用高熱量、高蛋白的營養補充品，例如營養奶，當中含有奧米加3脂肪酸、魚油及多種維他命，能有助攝取身體所需營養。適當的營養治療不僅有助患者穩定體重，減少治療中斷的機會，同時亦能維持皮膚、指甲與頭髮的健康狀態。部分患者因疾病本身或治療而無法透過口服形式攝取營養，可考慮透過靜脈注射補充營養。除了到醫院或診所接受治療外，現時患者亦可選擇安在家中進行靜脈注射。
營養治療的介入應及早開始，而時長則需根據患者的臨床狀況而調整，若患者體重趨於穩定且能逐步恢復正常飲食，可逐漸減少營養補充品；反之，若持續食慾不振或營養不足，則應繼續維持營養治療。
進食如「吞玻璃」 營養治療成關鍵
一名50歲頭頸癌男患者，在治療後期每當吞嚥時都飽受折磨，進餐時如同「吞玻璃」般感到疼痛。最初他對飲用營養奶感到抗拒，既擔心腹瀉亦怕味道過甜。經營養師評估其身高體重後，他開始嘗試減糖配方。他每日飲用六支營養奶以補充所需營養，持續一段時間後，他的血色素與肝腎功能均維持在理想水平，並順利完成治療，身體的康復進度亦較其他患者快，可見充足營養對治療成效至關重要。
癌友進補或茹素宜作調整
在癌症患者的飲食調理中，部分人會選擇以當歸、雪蛤膏、蜂皇漿、蜂膠等補品進補。然而不同患者的身體狀況各異，進補前應根據體質調整，而非盲目進補，部分藥材如當歸或鹿茸，可能不適合部分患者。此外，若患者選擇全素食，須確保飲食多樣化，以攝取足夠的植物性蛋白質，支持治療期間的營養吸收與組織修復。
面對患者食慾變化，照顧者在患者的飲食管理中扮演重要角色。楊醫生建議患者可以採取少量多餐的進食策略，用餐時盡量保持愉快的心情。而照顧者烹調時無須過度清淡，適量調味有助提升食慾，另外要確保食材新鮮，避免隔夜菜餚或生冷、刺激性食物，以確保飲食安全。
以上資訊由楊庭恩醫生提供