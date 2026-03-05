指甲生得慢恐代表甲狀腺易出事！伴隨2症狀需求醫 醫生教食2類食物改善問題

指甲可以反映身體狀況？有醫生指出，當發現指甲上有異常情況，有可能是反映著不同的健康狀態。若指甲發現有白點就可能是缺鋅的跡象；如果指甲生得慢，就有可能與甲狀腺健康問題相關。醫生指出，這些情況下，其實只要補充相應的營養素充可以改善問題。
指甲生得慢恐代表甲狀腺易出事！
營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁上分享指，許多人看到指甲有白點，第一反應就是「需要補鈣」。但其實，這種觀念其實是錯的。指甲確實能反映出身體的營養狀況，但這類白點與鈣的關聯並不大，而更可能與缺乏其他重要的微量元素有關。
根據2024 年 9 月最近一篇發表於《Podiatry Today》的文獻，指甲上的白點常見原因是「微小創傷」，如敲鍵盤過重或在家務中碰撞到指根。然而，若的白點經常出現且排除了外傷因素，文獻和臨床經驗都顯示這與「鋅(Zinc)」缺乏關聯密切。
劉醫生解釋指，鋅是細胞修復和蛋白質合成的重要元素。當體內鋅不足時，指甲的角質化過程會異常，導致白點的形成。
指甲變脆3大原因
此外，患者還常詢問指甲上出現的條紋或變脆的情況。這些常與「老化」有關，但如果在年輕或中年時期就出現明顯的紋路，通常暗示著3個主要的營養缺口：
1. 蛋白質攝取不足
指甲主要由「角蛋白」組成。若飲食中缺乏足夠的蛋白質(如肉類)或腸胃吸收功能不佳，指甲就會變得粗糙，出現紋路，甚至容易斷裂。
2. 造血營養素缺乏(鐵與維他命B12)
鐵或維他命B12缺乏會導致末梢血液的氧含量下降。這會使指甲床缺氧，生長速度變慢，紋路加深，且指甲顏色變得蒼白。
3. 硒(Selenium)與甲狀腺健康
雖然硒缺乏不會直接導致白點，但它對指甲質地影響很大。硒有助於維持甲狀腺功能，當硒不足時，指甲可能變得脆弱或生長緩慢。
2類食物改善問題
劉博仁醫生出，若身體發出了這些信號，可以透過飲食進行調整：
針對小白點(補鋅)：
生蠔是鋅的最佳來源，其他選擇如南瓜籽和牛肉也很不錯。
針對垂直紋路與易斷(補充蛋白質、鐵、硒)：
每餐確保攝取充足的「優質蛋白質」，如豆類、魚、肉類等。同時，可適量攝用巴西堅果(富含硒)、紅肉和深綠色蔬菜(提供鐵和B群)。
伴隨2症狀需求醫
劉醫生指，指甲能提供初步的健康訊號，但在功能醫學的調理中，應強調「客觀數據」。如果改變飲食後指甲問題仍然存在，或伴隨落髮、疲倦等其他症狀，建議不要盲目購買保健品。透過微量元素檢測或功能醫學代謝分析，了解身體的真實需求，才能更精確地補充所需營養。指甲的更新週期約需半年，給身體一些時間和正確的營養，它將重新長出健康的光澤。