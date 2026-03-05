指甲生得慢恐代表甲狀腺易出事！伴隨2症狀需求醫 醫生教食2類食物改善問題

指甲可以反映身體狀況？有醫生指出，當發現指甲上有異常情況，有可能是反映著不同的健康狀態。若指甲發現有白點就可能是缺鋅的跡象；如果指甲生得慢，就有可能與甲狀腺健康問題相關。醫生指出，這些情況下，其實只要補充相應的營養素充可以改善問題。

指甲生得慢恐代表甲狀腺易出事！

營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁上分享指，許多人看到指甲有白點，第一反應就是「需要補鈣」。但其實，這種觀念其實是錯的。指甲確實能反映出身體的營養狀況，但這類白點與鈣的關聯並不大，而更可能與缺乏其他重要的微量元素有關。

根據2024 年 9 月最近一篇發表於《Podiatry Today》的文獻，指甲上的白點常見原因是「微小創傷」，如敲鍵盤過重或在家務中碰撞到指根。然而，若的白點經常出現且排除了外傷因素，文獻和臨床經驗都顯示這與「鋅(Zinc)」缺乏關聯密切。