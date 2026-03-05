零食好選擇！1種果仁助控血脂 兼增飽足感

講到果仁或堅果，大家都會想起杏仁、腰果或外形像大腦的合桃。有研究顯示，另一種外形似合桃而較平滑呈橢圓形的碧根果仁(Pecan)，原來是營養價值極高的選擇，適量食用不但可以改善膽固醇，更可增加飽足感，幫助控制食慾。

豐富多酚支持抗氧化活動

該項在《Nutrients》的綜合研究，分析超過 20 年來有關碧根果仁與人體健康的研究文獻，發現這種果仁在心血管健康方面展現出正面潛力。分析結果顯示，將碧根果仁納入均衡飲食之中，有助改善多項心臟病風險因素，包括能降低總膽固醇、俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白及三酸甘油酯。

研究人員指出，碧根果仁含有豐富的多酚(polyphenols)，這種優質的生物活性化合物能支持體內的抗氧化活動，幫助減少脂質氧化，進而降低心血管疾病的風險，而飯後食用碧根果仁則可能有助改善血脂代謝。