健康
出版：2026-Mar-05 11:30
更新：2026-Mar-05 11:30

零食好選擇！1種果仁助控血脂 兼增飽足感

分享：
講到果仁或堅果，大家都會想起杏仁、腰果或外形像大腦的合桃。有研究顯示，另一種外形似合桃而較平滑呈橢圓形的碧根果仁(Pecan)，原來是營養價值極高的選擇，適量食用不但可以改善膽固醇，更可增加飽足感，幫助控制食慾。

豐富多酚支持抗氧化活動

該項在《Nutrients》的綜合研究，分析超過 20 年來有關碧根果仁與人體健康的研究文獻，發現這種果仁在心血管健康方面展現出正面潛力。分析結果顯示，將碧根果仁納入均衡飲食之中，有助改善多項心臟病風險因素，包括能降低總膽固醇、俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白及三酸甘油酯。

研究人員指出，碧根果仁含有豐富的多酚(polyphenols)，這種優質的生物活性化合物能支持體內的抗氧化活動，幫助減少脂質氧化，進而降低心血管疾病的風險，而飯後食用碧根果仁則可能有助改善血脂代謝。

熱量密度高 宜注意分量

另外，在體重管理方面，研究發現食用碧根果仁並不會提高體重增加的風險，多項數據反而顯示這種果仁能顯著增加飽足感。

專家認為，碧根果仁在增加飽足感方面的表現，就似近年在減肥界掀起熱潮的瘦瘦針，故此它可能是幫助體重管理的一個天然選擇。不過，他們亦提醒大家，食用果仁要注意分量，果仁的熱量密度高，最好的做法是用健康的果仁取代不健康的零食，而非在正餐之外額外加吃，否則總熱量超標仍會令體重上升。

