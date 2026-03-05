天氣凍沖涼易猝死！洗頭先易中風？醫生揭5大洗澡行為最高風險

洗澡竟然會洗出致命風險？有醫生指出，在天氣冷的時候，洗澡其實是一個高風險活動，有很多患者可能會在洗澡後倒下，增加猝死風險。另外，亦有傳聞指出，如果在洗澡時先洗頭，就可能會增加中風風險，不過，目前並沒有任何實證顯示洗澡順序心腦血管疾病有直接關係。反而，有5大洗澡行為屬於最高風險，最容易影響到心腦血管。
天氣凍沖涼易猝死！
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，在急症室與加護病房中，患者「洗澡後倒下」而送院的事件並不罕見，原因是溫差帶來的影響。許多人不知道，冬季家中溫差最大的地方往往是浴室。一般客廳的溫度約為18°C，臥室約為20°C，而浴室卻可能低至10–12°C。當你脫衣服時，身體立即進入「冷休克狀態」，造成：
交感神經活動增加
血管急速收縮，血壓瞬間上升
隨後一開熱水，血管又迅速擴張。這種冷和熱的劇烈切換對心臟與血管的影響，宛如反覆拉扯的橡筋。
洗澡承受3重壓力
黃醫生解釋，洗澡是關鍵影響的時間原因並不是因為年齡的問題，反而是生理機制所致。研究顯示，冬季洗澡時，人會承受以下三重壓力：
冷暴露：脫衣瞬間引起血壓上升。
熱水刺激：血管擴張使血壓迅速下降。
站立與彎腰：改變回心血量，導致頭暈或昏厥。
特別需要注意的族群包括高血壓患者、心臟病患者、糖尿病病人、老年人以及長期熬夜或脫水的人。
5大洗澡行為最高風險
另外，在天氣寒冷時洗澡，需避免的5種高風險行為：
直接脫衣，不先暖身
浴室不加熱，保持冰冷
水溫一次開得過熱
洗澡時間過長，造成頭暈
洗完立即衝出去吹冷風
冷天洗澡3大保命步驟
如果洗澡時也想保命，應遵循以下步驟：
1. 洗前準備
開啟浴室暖氣或讓熱水放蒸氣3至5分鐘。
穿著衣物在浴室內適應溫度後再脫去衣物。
建議浴室溫度應不低於18°C，避免在極冷的環境中洗澡。
2. 洗時步驟
先沖腳、小腿、手臂，最終沖洗全身。
水溫保持「溫熱」即可，避免過燙。
洗澡時間應控制在10至15分鐘內。
3. 洗後注意
先擦乾身體並穿上衣物。
在浴室內坐1至2分鐘再出去。
避免立即彎腰或蹲下。
黃醫生提醒，最危險的並非水的溫度，而是你忽視了身體所承受的溫差壓力。冬天洗澡時盡量放鬆，但要記得讓血管有充足的時間做出反應，這樣才能安全享受洗澡的過程。