天氣凍沖涼易猝死！洗頭先易中風？醫生揭5大洗澡行為最高風險

洗澡竟然會洗出致命風險？有醫生指出，在天氣冷的時候，洗澡其實是一個高風險活動，有很多患者可能會在洗澡後倒下，增加猝死風險。另外，亦有傳聞指出，如果在洗澡時先洗頭，就可能會增加中風風險，不過，目前並沒有任何實證顯示洗澡順序心腦血管疾病有直接關係。反而，有5大洗澡行為屬於最高風險，最容易影響到心腦血管。

天氣凍沖涼易猝死！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，在急症室與加護病房中，患者「洗澡後倒下」而送院的事件並不罕見，原因是溫差帶來的影響。許多人不知道，冬季家中溫差最大的地方往往是浴室。一般客廳的溫度約為18°C，臥室約為20°C，而浴室卻可能低至10–12°C。當你脫衣服時，身體立即進入「冷休克狀態」，造成：

交感神經活動增加

血管急速收縮，血壓瞬間上升

隨後一開熱水，血管又迅速擴張。這種冷和熱的劇烈切換對心臟與血管的影響，宛如反覆拉扯的橡筋。