出版：2026-Mar-05 09:00
更新：2026-Mar-05 09:00

天氣凍沖涼易猝死！洗頭先易中風？醫生揭5大洗澡行為最高風險

洗澡竟然會洗出致命風險？有醫生指出，在天氣冷的時候，洗澡其實是一個高風險活動，有很多患者可能會在洗澡後倒下，增加猝死風險。另外，亦有傳聞指出，如果在洗澡時先洗頭，就可能會增加中風風險，不過，目前並沒有任何實證顯示洗澡順序心腦血管疾病有直接關係。反而，有5大洗澡行為屬於最高風險，最容易影響到心腦血管。

天氣凍沖涼易猝死！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，在急症室與加護病房中，患者「洗澡後倒下」而送院的事件並不罕見，原因是溫差帶來的影響。許多人不知道，冬季家中溫差最大的地方往往是浴室。一般客廳的溫度約為18°C，臥室約為20°C，而浴室卻可能低至10–12°C。當你脫衣服時，身體立即進入「冷休克狀態」，造成：

  • 交感神經活動增加

  • 血管急速收縮，血壓瞬間上升

隨後一開熱水，血管又迅速擴張。這種冷和熱的劇烈切換對心臟與血管的影響，宛如反覆拉扯的橡筋。

洗澡承受3重壓力

黃醫生解釋，洗澡是關鍵影響的時間原因並不是因為年齡的問題，反而是生理機制所致。研究顯示，冬季洗澡時，人會承受以下三重壓力：

  1. 冷暴露：脫衣瞬間引起血壓上升。

  2. 熱水刺激：血管擴張使血壓迅速下降。

  3. 站立與彎腰：改變回心血量，導致頭暈或昏厥。

特別需要注意的族群包括高血壓患者、心臟病患者、糖尿病病人、老年人以及長期熬夜或脫水的人。

中風前兆｜把握黃金3小時求診（am730製圖） 中風前兆｜失去平衡感容易跌倒（am730製圖） 中風前兆｜視力障礙（am730製圖） 中風前兆｜臉部表情不對稱（am730製圖） 中風前兆｜手臂無力下垂（am730製圖） 中風前兆｜表達能力口齒不清（am730製圖） 中風前兆｜爭取時間（am730製圖）

5大洗澡行為最高風險

另外，在天氣寒冷時洗澡，需避免的5種高風險行為：

  1. 直接脫衣，不先暖身

  2. 浴室不加熱，保持冰冷

  3. 水溫一次開得過熱

  4. 洗澡時間過長，造成頭暈

  5. 洗完立即衝出去吹冷風

冷天洗澡3大保命步驟

如果洗澡時也想保命，應遵循以下步驟：

1. 洗前準備

  • 開啟浴室暖氣或讓熱水放蒸氣3至5分鐘。

  • 穿著衣物在浴室內適應溫度後再脫去衣物。

  • 建議浴室溫度應不低於18°C，避免在極冷的環境中洗澡。

2. 洗時步驟

  • 先沖腳、小腿、手臂，最終沖洗全身。

  • 水溫保持「溫熱」即可，避免過燙。

  • 洗澡時間應控制在10至15分鐘內。

3. 洗後注意

  • 先擦乾身體並穿上衣物。

  • 在浴室內坐1至2分鐘再出去。

  • 避免立即彎腰或蹲下。

黃醫生提醒，最危險的並非水的溫度，而是你忽視了身體所承受的溫差壓力。冬天洗澡時盡量放鬆，但要記得讓血管有充足的時間做出反應，這樣才能安全享受洗澡的過程。

