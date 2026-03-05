幽門螺旋菌誘焦慮 風險增1.5倍

幽門螺旋菌是少數可存活於胃部的細菌，除了會引起慢性胃炎，也是導致胃癌的最大原因。近年一項大型綜合研究發現，幽門螺旋菌與焦慮症息息相關，感染幽門螺旋菌會增加焦慮症風險1.5倍，港怡醫院精神科名譽顧問醫生王駿濱推算，本港約28萬焦慮症患者或與幽門螺旋菌感染有關，若能妥善處理幽門螺旋菌感染，或有助降低與之相關的焦慮症風險。
胃癌最大推手
幽門螺旋菌是一種生存於胃部及十二指腸的細菌，它能誘發胃酸分泌，損害胃壁，繼而引致消化性潰瘍，導致慢性胃炎及胃癌等，其可透過受感染者的體液、受污染的食物及水傳播。港怡醫院腸胃肝臟科名譽顧問醫生陳萍兒指，大部分幽門螺旋菌感染發生在童年階段，惟患者並無明顯徵狀，一般直至出現輕微打嗝、腹脹、嘔吐及腹部不適等才會察覺及接受治療。
懷疑感染者一般會接受尿素呼氣測試、糞便抗原及糞便分子檢測，如一線治療無效或須進一步測試時才會進行胃鏡檢查。
影響腸道菌群
王駿濱引用一項2024年發表、涵蓋12份研究的大型綜合分析研究指出，幽門螺旋菌感染顯著增加焦慮症風險近1.5倍，而感染者患焦慮症的風險為非感染者的2.49倍。研究剖析，幽門螺旋菌或影響腸道菌群，進而影響大腦和情緒相關化學物質，增加焦慮症風險。焦慮等心理因素也會削弱胃黏膜和免疫力，讓人更容易感染幽門螺旋菌。王駿濱補充，焦慮症形成涉及基因、心理及環境等多重因素，若能有效消除幽門螺旋菌，或可降低患焦慮症的風險。
及早治療減風險
現時治療幽門螺旋菌主要以抗生素及抑酸劑為主，並以質子泵抑制劑三聯療法作一線標準療法，惟質子泵抑制劑三聯療法存在兩大限制，包括抗生素抗藥性問題及質子泵抑制劑限制，如無法持續抑制胃酸，將影響治療效果。
如以鉀離子競爭性酸阻滯劑(P-CAB)取代質子泵抑制劑，其抑制胃酸效果較好，也不受飲食時間及肝酵素差異影響，有研究指其首次治療成功根除幽門螺旋菌比率高達92.6%，成近年治療幽門螺旋菌感染的另一選擇。
陳萍兒指，普遍亞洲國家的幽門螺旋菌感染都較嚴重，相信與分享食物的文化有關，建議與家人朋友用餐時使用公筷，盡量減少細菌經口水傳播；如懷疑感染或有胃病家族史，應盡早求醫接受檢查，若感染後及早診治，可減低出現焦慮症、腸胃問題惡化及胃癌風險。