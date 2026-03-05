幽門螺旋菌誘焦慮 風險增1.5倍

幽門螺旋菌是少數可存活於胃部的細菌，除了會引起慢性胃炎，也是導致胃癌的最大原因。近年一項大型綜合研究發現，幽門螺旋菌與焦慮症息息相關，感染幽門螺旋菌會增加焦慮症風險1.5倍，港怡醫院精神科名譽顧問醫生王駿濱推算，本港約28萬焦慮症患者或與幽門螺旋菌感染有關，若能妥善處理幽門螺旋菌感染，或有助降低與之相關的焦慮症風險。

胃癌最大推手

幽門螺旋菌是一種生存於胃部及十二指腸的細菌，它能誘發胃酸分泌，損害胃壁，繼而引致消化性潰瘍，導致慢性胃炎及胃癌等，其可透過受感染者的體液、受污染的食物及水傳播。港怡醫院腸胃肝臟科名譽顧問醫生陳萍兒指，大部分幽門螺旋菌感染發生在童年階段，惟患者並無明顯徵狀，一般直至出現輕微打嗝、腹脹、嘔吐及腹部不適等才會察覺及接受治療。