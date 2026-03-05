長者兒童飲食慎防鯁親　最新急救指引︰應先拍背

莊浩凌醫生指出，美國心臟協會（AHA）公布2025年最新急救指引，明顯修正異物鯁塞處置，成人急救順序改為「先拍背、再腹推」，顛覆過往一鯁到就立即施行腹部推壓（哈姆立克法）的既定印象。根據實證醫學研究，意識清楚的鯁塞成人，優先拍打背部，清除異物的成功率表現更好，同時可降低腹腔與內臟受傷風險。

湯圓、年糕及堅果等美食，因黏稠、不易咀嚼，成為長輩與嬰幼兒鯁親（噎食）的高風險食物。台中慈濟醫院急診醫學科醫生莊浩凌提醒，務必留意老幼進食安全，更應掌握最新急救觀念，以免錯失黃金救援時機。

指引也更新一歲以下嬰兒的胸部推壓手法，從「雙指按壓」調整為「單手掌根推胸」。莊浩凌醫生說明，單手掌根可提供更穩定且足夠的力量，有效產生胸腔壓力，幫助排出異物。正確流程為五次拍背、五次胸部推壓交替進行，莊浩凌醫生提醒，嬰兒腹腔器官脆弱，絕對禁止使用成人腹部推壓法，以免造成嚴重內傷。

成人與兒童急救邏輯一致 如失去意識應先平躺進行CPR

莊浩凌醫生解釋，鯁塞者意識清楚而且還能發出聲音，應先鼓勵用力咳嗽，嘗試咳出異物；若咳嗽無效、無法說話或臉色變紫，施救人應站在梗塞人側後方，一手支撐鯁塞者胸部，前傾上半身，利用另一手掌根部，在兩肩胛骨間用力拍擊五次；若異物未排出，再轉為傳統的腹部推壓五次，一直循環操作直到排除異物。

急救指引修正不僅提升急救效率，也讓成人與兒童的急救邏輯一致，方便大家記憶。莊浩凌醫生特別提醒，如果鯁塞者在急救過程中失去意識，應立即讓他平躺在堅硬地面，並開始進行心肺復甦術（CPR）。