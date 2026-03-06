假期後症候群｜放假後總提不起勁 專家教4層調適法重拾節奏

「明明假期結束了，心卻還沒回來。」針對不少打工仔放完假復工時，出現情緒低落、早起困難與專注力下降等狀況，衛生福利部草屯療養院護理長黃舒萱指出，這類被稱為「假期後症候群」（又名假期綜合症、假期後綜合症，英文為Post-holiday syndrome）的反應，其實是身心從假期模式轉換回工作節奏的適應期，不是自律不足，而是身體在提醒「我還沒準備好」。此時最需要的不是強迫衝刺，而是給予身心適當的緩衝與照顧。

日照喚醒生理時鐘 找回生活節奏

黃舒萱護理長表示，開工後收不了心，與其責怪自己，不如透過「情緒OK繃」四層調適法，循序協助身心回穩。她解釋，第一步是接納情緒，也就是允許自己有過渡期，試著辨識並說出當下感受，有助降低焦慮，同時降低對高效率的過度期待。

第二步，則是調整生理時鐘，例如可以在早晨拉開窗簾，接受日照5至10分鐘，搭配一杯暖水，幫助喚醒身體與腸胃機能，讓生理節奏先行歸位。第三步則是在工作環境中打造「心理緩衝區」，像是透過綠色植物、喜愛的氣味或輕音樂安撫神經系統，減少節奏驟變帶來的不適。