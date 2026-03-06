牙根垂直斷裂｜磨牙成隱形兇手 50歲後風險高年輕人近3倍

一名50歲高級主管，右下排牙齒近半年反覆腫痛，多次求醫及照X光都查無原因，被當作普通牙周病治療卻毫無改善。直到找到醫生詳細檢查並安排檢查，才發現牙根深處已有縱向裂痕，真相大白。 牙齒過勞易裂 農曆新年時人們愛吃堅果、硬殼海鮮，令年後牙科門診常爆滿。臺北市立聯合醫院中興院區口腔醫學科主任吳朋儒醫生指出，除了咬硬物，現代人高壓工作常不自覺咬緊牙關或夜間磨牙，才是牙根垂直斷裂（Vertical Root Fracture）的隱形殺手。

許多人以為牙齒很硬不會裂，吳朋儒醫生提醒，應重視牙齒結構老化。台灣研究分析359隻牙根垂直斷裂的牙齒，50歲以上病發率達31.9%，遠高於年輕人的12.6%，風險約為年輕人近3倍。日本數據顯示，需拔牙案例中31.7%因牙根垂直斷裂，其中逾九成曾杜牙根，失去牙髓養分後牙齒變脆如枯枝。

初期裂縫細 X光未必察覺 患者常抱怨「痛很久、X光卻沒問題」，吳朋儒醫生解釋，縱裂初期裂縫極細，若方向與X光角度平行，就像側面看紙張，完全看不見裂痕，導致反覆誤診或無效治療。突破方式靠醫生經驗、顯微鏡探查，必要時用牙科3D電腦斷層（CBCT）做360度掃描，從多角度看清牙根內部，精準分辨牙周病或牙根垂直斷裂。

治療方法 有機會拔牙 確診牙根垂直斷裂後，多需拔牙防感染擴散，但及早發現好處大：一是立即停損，避免繼續無效杜牙根或做牙套，反覆腫痛；二是保全齒槽骨，為未來植牙保留良好基礎。

落實護牙三招 預防重於治療 吳朋儒醫生呼籲三部曲：少咬蟹殼、骨頭、冰塊、硬堅果；有磨牙習慣或晨起臉頰痠痛，盡快評估配戴牙套減壓；50歲以上曾杜牙根的人士，若單隻牙反覆有膿或咬合無力或悶痛，應及早找牙醫專業診斷，及時解決。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】