敷面膜要注意3點 paper mask日日敷反而會出事？

不少人也有敷面膜的習慣，但你是否真正識得敷面膜？其實敷面膜也有很多注意事實，不小心敷錯可能會造成反效果！

大家最常敷的面膜一定是paper mask，一貼一撕，非常方便！不過paper mask就是最多注意事項的面膜啊！