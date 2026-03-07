敷面膜要注意3點 paper mask日日敷反而會出事？

不少人也有敷面膜的習慣，但你是否真正識得敷面膜？其實敷面膜也有很多注意事實，不小心敷錯可能會造成反效果！
大家最常敷的面膜一定是paper mask，一貼一撕，非常方便！不過paper mask就是最多注意事項的面膜啊！
paper mask注意事項一：時機很重要
很多人習慣在洗澡後敷面膜，但其實這並不是敷面膜的最佳時機，因為洗澡後毛孔會因水蒸氣而打開，皮膚會變得更加缺水，如果直接敷面膜，可能會導致肌膚泛紅、刺痛等。不過，只要在敷面膜前先拍上一點爽膚水，再敷面膜，就可以幫助之後的吸收了。
paper mask注意事項二：敷面膜時間
應該有不少人都知道，敷面膜時應根據包裝指示時間，即約15至20分鐘左右，切記不要因精華液還剩下很多而敷多5分鐘，因為當肌膚的水分比面膜多，面膜反而會開始倒吸肌膚的水分，令皮膚愈來愈乾，甚至比敷面膜前更加乾！
paper mask注意事項三：避免日日敷面膜
勤力護膚當然對皮膚好，但太勤力卻不是好事！如果每天都敷面膜，可能會破壞肌膚的屏障，變得過分依賴面膜，也會破壞水油平衡；如屬功效型面膜更加不可以每天都敷，就以美白面膜為例，可能添加了酸類產品，如果用得太過頻繁，反而可能造成敏感！