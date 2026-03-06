全球近四成癌症可靠習慣預防！1類癌症可100%預防 醫生教4招自律防癌

癌症一聽就會聞風喪膽，但其實並不是「避無可避」！有醫生指出，有全球統計指出，接近四成的癌症可以透過改善生活習慣來預防，其中，更有1類癌症可以經1個行為100%預防患上。醫生指出，有4大方法，只要自律地進行，就有助預防癌症。
全球近4成癌症可靠習慣預防！
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，根據《Nature Medicine》的研究，全球每10個新發癌症中，將近4個理論上可以避免。全球約42%至44%的癌症死亡和34%至42%的癌症病例可以透過公共衛生和行為介入來預防。這不僅僅是單純的數據，而是來自世界衛生組織與國際癌症研究機構整合185個國家、36種癌症的GLOBOCAN 2022資料庫得出的結果。
3大可控因素
根據2026年2月3日的研究，37.8%的新發癌症可歸因於可調整的因素。這些因素包括：
吸煙：15.1%
感染(如HPV、HBV、H. pylori等)：10.2%
酒精消費：3.2%
這三項因素加起來就已經是「可預防癌症」的大半。因此，癌症預防往往不是醫療科技的問題，而是公共政策及生活環境中的挑戰。
患癌性別差異
在這項分析中，性別差異和地區差異顯得尤為明顯：
女性的可預防癌症比例約29.7%，主要來源是感染。其中，東亞女性中，空氣污染就佔了4.1%。
男性的可預防比例高達45.4%，吸煙獨佔23.1%，在東亞男性中，57.2%的癌症理論上可預防。
黃醫生指出，這些性別間的差異是公共衛生行為、暴露、政策長期累積的結果。
6種癌值得重視
另外，有專家提到，如果只能先救幾種癌症，以下這些最值得重視：
肺癌：主要由吸煙、空氣污染和職業暴露引起。
子宮頸癌：幾乎與感染和吸煙相關。
胃癌、肝癌：關聯於感染、吸煙和BMI的綜合影響。
乳癌、結直腸癌：和運動不足、酒精攝取、體重結構有關。
1類癌症可100%預防
黃醫生指，癌症是長期受到環境推動的結果。以下3類癌症是本來可以預防：
1.子宮頸癌
幾乎100%可預防，主要原因是高風險HPV感染。這可以透過疫苗和定期篩檢來防範。
2.肺癌
不是年紀大就會得，而是環境暴露的結果。吸煙和空氣污染是主要的致病因素。
3.肝癌與胃癌(並列)
這兩種癌症與慢性感染緊密相關，例如肝癌(乙型、丙型肝炎病毒)、胃癌(幽門螺旋桿菌)，通過處理好感染問題可有效減少發病率。
4招自律防癌
如果要預防癌症，也可以留意以下4大方法：
疫苗接種
減少煙酒
提防空氣污染
定期檢查