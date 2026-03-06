全球近四成癌症可靠習慣預防！1類癌症可100%預防 醫生教4招自律防癌

癌症一聽就會聞風喪膽，但其實並不是「避無可避」！有醫生指出，有全球統計指出，接近四成的癌症可以透過改善生活習慣來預防，其中，更有1類癌症可以經1個行為100%預防患上。醫生指出，有4大方法，只要自律地進行，就有助預防癌症。

全球近4成癌症可靠習慣預防！

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，根據《Nature Medicine》的研究，全球每10個新發癌症中，將近4個理論上可以避免。全球約42%至44%的癌症死亡和34%至42%的癌症病例可以透過公共衛生和行為介入來預防。這不僅僅是單純的數據，而是來自世界衛生組織與國際癌症研究機構整合185個國家、36種癌症的GLOBOCAN 2022資料庫得出的結果。

3大可控因素

根據2026年2月3日的研究，37.8%的新發癌症可歸因於可調整的因素。這些因素包括：