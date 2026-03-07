熱門搜尋:
健康
出版：2026-Mar-07 09:00
更新：2026-Mar-07 09:00

食黑糯米 仙草可通便穩血糖 ！營養師揭16款黑色食物長壽防癌

Hoi C

黑色食物的營養價值很高！有營養師指出，不同顏色的蔬果的植化素，其中黑色食物中經常會含有花青素 ，當中黑糯米和仙草更可以有順暢排便和穩定血糖的功效。營養師指出，有16款黑色食物，甚至有防癌及長壽的效果。

16款黑色食物長壽防癌

營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，黑色食物的每種食材蘊藏著豐富的營養價值，包括：

1. 黑朱古力：613kcal

  • 含有朱古力多酚，能有效預防心血管疾病，並有助於降低膽固醇。

2. 黑芝麻：599kcal

  • 富含鈣質，有助於強化骨骼，還含有不飽和脂肪酸，可以減少膽固醇。

3.黑金剛花生：553kcal

  • 提供8種人體必需的氨基酸，能增強免疫力和消除疲勞。

4.黑豆：385kcal

  • 蘊含Omega-3脂肪酸，幫助降膽固醇，並且類黃酮可抗癌消炎。

5. 黑糯米：357kcal

  • 含有豐富的花青素，有助於抗癌消炎和緩解眼睛疲勞。

6. 龍眼乾：276kcal

  • 優質的多酚和類黃酮可防癌消炎，維他命C和鐵質有助預防貧血。

7. 仙草：17kcal

  • 低熱量且富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，並穩定血糖，有良好的抗氧化特性。

8. 黑棗：230kcal

  • 纖維含量豐富，有助於順暢排便，並且多酚可抗癌消炎。

9. 黑提子：63kcal

  • 含有多酚，能增強免疫系統，抗衰老，建議連皮帶籽一起食用。

10. 黑布冧：57kcal

  • 富含花青素，能增強免疫力並減緩衰老過程。

11. 黑麥汁：52kcal

  • 含GABA，有助於調節情緒，提升睡眠質量，同時保持心血管健康。

12. 冬菇：39kcal

  • 富含多醣體，能提高免疫力，改善過敏，並預防心血管疾病。

13. 雲耳：38kcal

  • 與冬菇相似，也是多醣體的好來源，提升免疫力、改善過敏及心血管健康。

14. 海參：29kcal

  • 含有牛磺酸，能降低膽固醇、防止高血壓和脂肪肝。

15. 海帶：19kcal

  • 包含褐藻素和碘，還有維他命B12，可調節血糖和血脂。

16. 黑咖啡：0kcal

豐富的多酚能增強免疫力和抗衰老，建議每日攝取咖啡因不超過300-400毫克。

高敏敏表示，不同顏色的蔬果間含有的植化素是它們顏色的來源，這些天然物質能為人體提供抗氧化、抗發炎與抗癌的好處。黑色食物常含有花青素，能進一步增強免疫力和改善眼睛疲勞。

