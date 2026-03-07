食黑糯米 仙草可通便穩血糖 ！營養師揭16款黑色食物長壽防癌

黑色食物的營養價值很高！有營養師指出，不同顏色的蔬果的植化素，其中黑色食物中經常會含有花青素 ，當中黑糯米和仙草更可以有順暢排便和穩定血糖的功效。營養師指出，有16款黑色食物，甚至有防癌及長壽的效果。

16款黑色食物長壽防癌 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，黑色食物的每種食材蘊藏著豐富的營養價值，包括： 1. 黑朱古力：613kcal 含有朱古力多酚，能有效預防心血管疾病，並有助於降低膽固醇。 2. 黑芝麻：599kcal 富含鈣質，有助於強化骨骼，還含有不飽和脂肪酸，可以減少膽固醇。 3.黑金剛花生：553kcal 提供8種人體必需的氨基酸，能增強免疫力和消除疲勞。 4.黑豆：385kcal 蘊含Omega-3脂肪酸，幫助降膽固醇，並且類黃酮可抗癌消炎。 5. 黑糯米：357kcal 含有豐富的花青素，有助於抗癌消炎和緩解眼睛疲勞。

6. 龍眼乾：276kcal 優質的多酚和類黃酮可防癌消炎，維他命C和鐵質有助預防貧血。 7. 仙草：17kcal 低熱量且富含膳食纖維，能促進腸道蠕動，並穩定血糖，有良好的抗氧化特性。 8. 黑棗：230kcal 纖維含量豐富，有助於順暢排便，並且多酚可抗癌消炎。 9. 黑提子：63kcal 含有多酚，能增強免疫系統，抗衰老，建議連皮帶籽一起食用。 10. 黑布冧：57kcal 富含花青素，能增強免疫力並減緩衰老過程。

11. 黑麥汁：52kcal 含GABA，有助於調節情緒，提升睡眠質量，同時保持心血管健康。 12. 冬菇：39kcal 富含多醣體，能提高免疫力，改善過敏，並預防心血管疾病。 13. 雲耳：38kcal 與冬菇相似，也是多醣體的好來源，提升免疫力、改善過敏及心血管健康。 14. 海參：29kcal 含有牛磺酸，能降低膽固醇、防止高血壓和脂肪肝。 15. 海帶：19kcal 包含褐藻素和碘，還有維他命B12，可調節血糖和血脂。 16. 黑咖啡：0kcal 豐富的多酚能增強免疫力和抗衰老，建議每日攝取咖啡因不超過300-400毫克。 高敏敏表示，不同顏色的蔬果間含有的植化素是它們顏色的來源，這些天然物質能為人體提供抗氧化、抗發炎與抗癌的好處。黑色食物常含有花青素，能進一步增強免疫力和改善眼睛疲勞。