體重不代表一切 腰圍才是關鍵！BMI正常都有心臟病 4步驟準確量腰圍

BMI的數字不代表健康？有醫生指出，即使每天都會運動，而且測到BMI結果是正常，這不代表心臟就會相當健康，依然會有心血管疾病的風險。醫生指出，懂得用4大步驟量腰圍才是準確。

BMI正常都有心臟病 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，每天都在運動，體檢時的BMI顯示正常情況下，心臟的隱患可能正潛藏在腰圍背後。由於BMI僅僅是利用你的體重和身高進行計算，然而它無法區分肌肉、骨骼和內臟脂肪的比例。所以，就算一些看似纖瘦的人，實際上可能因為內臟脂肪過多而面臨潛在風險。根據ELSA-Brasil的研究，腰高比(WHtR)成為評估冠狀動脈鈣化(CAC)的一個有效指標。這項研究發現，即使BMI正常，但如果腰圍過大，仍然可能隱藏著心血管疾病的風險。

腰高比計算： 腰高比 WHtR = 腰圍(cm)÷ 身高(cm) 警戒標準： 0.5 法則：確保你的腰圍不超過身高的一半。

< 0.5：大多數人相對安全

≥ 0.5：腹部脂肪偏多的機率上升，代謝與血管風險也跟著升高 黃醫生指，內臟脂肪並非無害，它會釋放發炎因子，影響胰島素敏感性，進而增高心血管疾病的風險。心臟最在意是這些脂肪的位置—特別是腹部。

4步驟準確量腰圍 如果要準確測量腰圍，有4大步驟： 站直，保持放鬆。 使用軟尺，水平繞過身體。 找到最低肋骨下緣與髂嵴之間的中點。 在正常呼氣時讀取數值，建議量兩次取平均。 黃醫生指出，BMI 僅是一個初步的指標，而真正需要關注的是你的腰圍。記住：「腰圍不超過身高的一半」這一規則，能幫助你及早發現心血管風險。從今天起，將測量腰圍變成每日習慣，這樣才能更好地保護你的心臟。