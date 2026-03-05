過年「連續糖彈」轟炸！醫：糖尿病人或釀成「五十肩」

農曆新年假期剛結束，緊接著是元宵登場。臺北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫生李智堯臨床觀察發現，元宵節前後往往是五十肩的就診高峰。

糖尿病人過年「連續血糖震盪」誘發骨科併發症 李智堯醫生表示，從農曆新年的年糕一路吃到元宵節的湯圓，皆屬於高升糖指數食物，這長達半個月的「連續血糖震盪」，往往成為誘發肩部關節囊急速發炎、黏連的最後一根稻草。李智堯特別提醒糖尿病人們，如果發現吃完大餐隔天，肩膀出現異常僵硬、甚至手舉不起來，恐怕非單純的節日疲勞，而是血糖失控所引發的「五十肩」警號。 臨床數據顯示，糖尿病患者罹患五十肩的盛行率高達13%至30%，且極易發生「雙側」輪流黏連。李智堯醫生指出，年節期間的高糖飲食與作息不正常，容易導致血糖劇烈波動，正是誘發這類骨科併發症的高風險時刻，大眾切勿將其視為單純的疲勞痠痛而延誤治療。

「旋轉肌」受傷或「五十肩」？「被動活動測試」來辨別 俗稱的「五十肩」或「冷凍肩」在醫學上稱為「黏連性關節囊炎」，就像關節的「包裝膜」因為發炎而緊縮、黏住，導致肩膀像生銹的門軸一樣卡死。然而，許多人常將五十肩與「旋轉肌袖破裂」混淆。李智堯醫生傳授一個簡單的辨別方式：「被動活動測試」。如果別人在放鬆狀態下能幫你把手舉高，但你自己舉不起來，通常是負責動力的「旋轉肌」受傷(像門的馬達壞了，但門軸沒壞)；但如果連別人都推不動你的手，感覺像被卡住一樣，那就是典型的「五十肩」(像門軸生銹卡死)。

那麼，該如何判斷就醫與積極治療時機？李智堯醫生列出三大「紅燈」警號：首先是「嚴重的夜間痛」，疼痛已影響睡眠，甚至翻身壓到就會痛醒；其次是「肩膀活動角度受限」，出現手無法扣內衣背扣或無法吹整頭髮的情況；最後則是「疼痛持續超過一個月且未緩解」。

糖尿病人「頑固型」五十肩 口服藥物、復健或微創手術 針對糖尿病這類易黏連的「頑固型」五十肩，治療策略初期可嘗試口服藥物、復健。若經上述保守治療超過3個月仍無明顯改善，則建議採取更積極的「微創關節鏡關節囊鬆解手術」(Arthroscopic Capsular Release)。此手術僅需2個約0.5公分的小傷口，便能精準地將黏連的關節囊像「剪開緊縮的衣服」般劃開，瞬間釋放壓力，並同步處理併發的骨刺或發炎，安全性與術後恢復效果皆十分顯著。 「控糖」即是「護肩」應治療、勿迷信偏方或過度推拿