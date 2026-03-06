四成女性從未驗身 應關注自身健康

身體檢查是了解健康狀況潛在風險因素的重要途徑，惟香港基督教女青年會(女青)調查發現，本港25至50歲女性對身體檢查意識偏低，逾四成人從未做過身體檢查或婦科檢查。女青呼籲女性應多加關注個人健康。 急症科專科醫生梁玉鸞表示，女性隨年齡會疊加不同角色，包括女兒、太太、母親、公司員工、照顧者等，當每個角色都要做好時，往往忽略自身需要，「先是減少運動，繼而隨便完成午餐，然後放棄娛樂和縮短睡眠時間等，長遠影響健康。」

唔怕死 但怕病 為了解女性做身體檢查的情況，女青今年作出問卷調查，共收到863份有效回應，結果發現，逾四成女士從不做身體檢查(43.6%)、婦科檢查(41.4%)、乳房檢查(62.2%)、子宮頸檢查(49.6%)及盆腔超聲波檢查(54.4%)。雖然逾九成人認為年輕女性應定期做身檢查和子宮頸檢查，但因費用昂貴(64%)、沒有徵狀(40%)和沒有時間(38.4%)而阻礙實行。女青服務總監(就業服務及女青運動)胡婉玲認為，女性在多重身份下，更應關注自己健康，照顧好自己才可好好照顧別人。 梁玉鸞從臨床經驗發現，不少人「唔怕死，但怕病」，有時甚至明知有問題也逃避檢查，「建議25歲以上女性要定期體檢，包括柏氏抹片及乳房檢查，可以每月自我檢查乳房，萬一出現變化可及早發覺。平時亦應作息定時、多做運動、均衡飲食，提升抵抗力。」

兩次拯救生命 今年65歲的鳳君於2012年陪同丈夫見醫生時，發現乳房自我檢查海報，回家嘗試檢查察覺有異樣，求醫確診三陰性乳癌第一期，需要做手術及化療。到2023年，使用積存的醫療券再做全身檢查，發現另一邊乳房有原位癌，再度接受手術切除，順利康復。鳳君形容兩次檢查都拯救了其生命，明白定期檢查的重要，現時她每年都會做全身檢查和婦科檢查，了解健康狀況。 女青推出「GenSHE企劃」，透過醫療講座、運動班、心靈療癒課堂等，助女性提升身心靈健康，頭炮將於3.8婦女節派發10,000包益生菌試用裝，詳情可致電3476 1373查詢。