產後私密處有變化勿過度焦慮 醫生：多數可自然修復惟3個情況要留意

不少女性在生產後會因私密處發生變化而感到懊惱。婦產科嚴絢上醫生分享，她也常在診間遇到媽媽們低聲詢問自己是不是「變鬆」了，有人擔心影響親密關係，也有部分女性對可能的手術感到憂心。嚴醫生說明，產後出現鬆弛感其實相當常見，多數情況下身體會自然修復，需要的只是時間與正確的照顧，千萬別急著否定自己，若考慮手術更應謹慎評估。

嚴絢上醫生表示，自然產過程中，陰道與骨盆底組織必須承受極大的拉扯，但不代表身體失去恢復能力。實際上，女性身體具有一定的韌性，產後前幾個月，隨著傷口修復、荷爾蒙調整，陰道組織會恢復原有的彈性與厚度。因此產後半年內，媽媽們不必著急，而是要給身體時間完成自然修復。

在改善方式上，嚴絢上醫生指出，骨盆底肌訓練是產後恢復的重要關鍵。透過規律且正確的骨盆底肌訓練（如凱格爾運動），可逐步改善鬆弛感，也有助減少漏尿狀況，並讓身體找回支撐力。日常生活的調整同樣重要，她提醒，應避免體重增加過快，因為過多腹壓可能加重骨盆底的負擔。哺乳期間若出現乾澀感，則多與雌激素偏低有關，並不等於永久改變。在醫生建議下照護私密處，可幫助維持黏膜健康，協助整體修復。

手術不應是第一步

不過，嚴絢上醫生提醒，若出現以下三種情況，應進一步就醫評估，確認是否有骨盆器官脫垂或其他需要治療的狀況：

出現明顯陰道口下墜或異物感。

產後超過半年仍持續漏尿，且訓練效果有限。

私密困擾已影響生活品質與自信。

嚴絢上醫生強調，產後的鬆弛感，多可透過非手術方式慢慢改善。至於不少人關心的「陰道緊實手術」，她表示，自己在臨床上常提醒媽媽們，手術不應是第一步，多數狀況下應為最後選項之一。若仍有生育計劃，通常建議待完成生育後再評估，且須經過完整檢查，確認手術是否真正必要和適合自己。