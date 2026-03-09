冇打golf都有高爾夫球肘？「手部姿勢」係主因！同網球肘差別在於疼痛位置

發現手肘內側怪怪的、按壓會痛，拿東西或出力時感到特別不適？多數人第一時間常認為只是「用太多」引起痠痛。不過，復健科王竣平醫生提醒，這類疼痛不一定只是單純疲勞，還有可能是常被忽略的「高爾夫球肘」。有時候疼痛還可能延伸至前臂、手指，若未妥善處理，將影響日常生活與工作表現。同樣都是手肘痛，要如何與網球肘區分？平常可以如何預防？王醫生也一一說明。

手肘這側痛可能是「高爾夫球肘」 手腕、手指別亂用 王竣平醫生指出，高爾夫球肘的正式名稱為「肱骨內上髁炎」，與常聽到的網球肘同屬常見手肘疼痛問題，但位置不同。網球肘多半出現在手肘外側；高爾夫球肘則是手肘內側的不適，名稱中雖然都有球類運動，但實際上未必是打球受傷所致，不少患者反而是因生活中長時間反覆出力，造成疼痛的發生。

他說明，當手腕、手指反覆彎曲出力，或姿勢不正確、過度使用時，附著在手肘內側的屈曲肌腱容易受傷，久而久之便可能引發高爾夫球肘。常見症狀包括手肘內側出現明顯壓痛點，抓握物品或彎曲手腕時特別疼痛，疼痛有時還會延伸至前臂與手指，也有部分患者反映手變得較無力。

手肘疼痛多不是突然發生 日常熱身伸展不可少 王竣平醫生提醒，手肘的疼痛常常是日夜累積的結果，不少人在疼痛初期多選擇忍一忍，未即時留意，結果拖久後疼痛加劇。在檢查方面，醫生通常會先透過理學檢查評估患部狀況，必要時搭配X光、超聲波或MRI等影像檢查進一步確認。治療原則上以保守療法為主，包括適度休息、熱敷、藥物與物理治療等；若經一段時間治療仍改善有限，則視情況評估增生療法或震波治療等方式；至於手術通常為最後考慮的選項。