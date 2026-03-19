肥胖影響心腦血管 潛在高風險 階梯式管理 控制體重保健康

為提高社會大眾對心臟健康的關注和認識，香港心臟專科學院都會舉辦不同科研、專業、教育和推廣活動，於1月11日舉辦的世界心臟日2025-26健心跑暨心臟健康嘉年華上，贊助機構之一的科研製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)特別舉辦了「肥胖症與心血管疾病」分享會，請來世界心臟日2025-26護心榮譽大使林嘉欣小姐、香港心臟專科學院前院長梁達智醫生，連同香港心臟專科學院代表曾振峯醫生，分享肥胖症與心血管疾病的關係，並提醒大家怎樣預防肥胖症及減低心血管疾病的風險。

心臟健康與體重息息相關，梁醫生指於香港心血管病的發病率有所增加，且更有年輕化趨勢，與香港超重及肥胖人口增加有關，有調查結果顯示香港逾半成年人有超重及肥胖問題，兒童及青年人超重的人口亦愈來愈多。「肥胖對身體有很大損害，不但對心臟直接產生壓力，令心肌肥厚及導致心臟衰弱。肥胖亦可導致血脂異常，增加血壓高和糖尿病的機會，損害心臟血管，增加心臟病發和中風的機率。」梁醫生續指，中央肥胖（亞洲成年男性腰圍≥90公分，女性≥80公分）脂肪過多亦會增加身體炎症機會，血管發炎會增加阻塞、中風及心臟病發的機率，他提醒大家如有肥胖或超重問題便要及早管理體重。

從教育做起 增加了解避免歧視 林嘉欣則分享了她一位患有肥胖症同學的經歷。為了幫助該同學減重，家人不給她零用錢買零食，每日都要嚴格控制飲食，每月還要測量體重。上體育課時，其他同學往往不願與她組隊。於相處中因誤解而遭歧視，她同學亦因而被貼上標籤。曾醫生指出，其實肥胖症是一種受基因、環境和生理多重因素影響的慢性疾病，患者往往未必能處理自身新陳代謝問題而難以減重，單靠個人意志節食也未必能有效減重，需要以專業方法醫治和管理超重問題。林嘉欣認為，要打破刻板印象減少標籤，應從教育做起，透過繪本、教育及網上資訊，讓小朋友學習正確的肥胖症知識，逐漸減少社會上的誤解和歧視。

梁醫生指出，於醫學上建議採用階級式的管理模式，以循序漸進方式控制體重。首先是改變生活方式，如恆常運動，改變飲食習慣、行為及心理支援等，並按需要制定個人化的體重管理計劃。最重要是能持續執行，才可避免出現「搖搖效應」導致體重反彈。但如效果未如理想，便可考慮由醫生處方控制體重的藥物，如世衛建議使用的新型GLP-1類藥物，有效控制體重及減少因肥胖導致的併發症，例如心血管疾病、二型糖尿病、血脂問題和睡眠窒息症等。然而，若用藥後仍未能達到預期減重效果，便要考慮接受代謝手術進一步控制體重。曾醫生補充指，減重不單對心臟健康有益，對控制血壓和血糖亦有好處，令代謝問題得以改善。

持續運動健康飲食 尋找夥伴互相鼓勵 林嘉欣認為，想要成功減重，可以找夥伴大家互相鼓勵扶持，大家更有動力去減重。另外，亦可從選擇更健康的食材著手。曾醫生和梁醫生都建議大家盡量增加日常活動量，例如爭取日行一萬步、少搭電梯多行樓梯，或提早一兩站下車步行。飲食方面則可奉行「三低」（低糖、低鹽、低脂）「一高」（高纖維）和「零反式脂肪」的原則，並要定檢查體重和三高指標，有助控制體重並降低健康風險。 (此教育資訊由諾和諾德香港有限公司全力支持)