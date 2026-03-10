熱門搜尋:
健康
出版：2026-Mar-10 07:00
更新：2026-Mar-10 07:00

喉痛流鼻水以為是感冒 其實是致命病毒！死亡率高達75% 醫生揭6大症狀勿當感冒

Nose 33

感冒症狀也要多加提防！有醫生指出，許多人會在出現喉痛或流鼻水等症狀時，就當在普通感冒，以為過一兩天就好。但其實這些普通感冒的症狀也有可能會出現在致命病毒的症狀上，而且其致死率甚至高達75%。所以，一旦這種感冒症狀伴隨6大症狀出現，就不要只當成感冒看待。

喉痛流鼻水以為是感冒

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，許多高風險病毒的初期症狀看似無害，如流鼻水、喉嚨痛和發燒，使患者錯過治療的最佳時機。而其實與普通感冒的真正區別的在於接下來幾天的身體變化。黃醫生指出，病毒的風險層級分為以下3個級別：

1. 低風險區

通常可以放心觀察。

常見的病毒

  • 包括鼻病毒、一般冠狀病毒(非SARS/MERS/COVID-19)、副流感病毒和成人型RSV。

症狀

  • 主要以流鼻水和喉嚨痛為主，病程緩慢，幾天內通常會逐步好轉，幾乎不會出現器官衰竭。

建議：

  • 休息加支持性治療即可，不必過度緊張。

2. 中風險區

  • 這一層容易被低估。

症狀：

  • 初期往往像感冒，但隨後有可能出現高燒和全身痠痛。

常見病毒：

  • 流感和COVID-19：在早期似乎輕微，但可能在第5至8天突然惡化，甚至出現缺氧。

  • 腺病毒：常常合併結膜炎。

共同特徵：

  • 前期症狀普通，後期才出現問題。

3. 高風險區

這一層的病毒會直接引起警報。

常見病毒：

  • 漢他病毒：早期幾乎像流感，但可能在數小時內引發肺水腫和休克；

  • 立白病毒：可能從發燒和痠痛進展至腦炎和昏迷。

  • 禽流感、MERS和SARS：亦是從咳嗽和發燒開始，其後迅速發展至重症肺炎。

    • 感冒食療及應對方法（am730製圖） 感冒食療及應對方法（am730製圖） 感冒食療及應對方法（am730製圖） 感冒食療及應對方法（am730製圖）

    6大症狀勿當感冒

    黃醫生指，重症的線索通常藏在接觸史和病情惡化的速度。所以，如果出現以下任一症狀，就不能再將其視為普通感冒：

    • 發燒卻愈來愈喘

    • 意識變慢

    • 血小板下降

    • 異常劇烈的肌肉痛

    • 有動物或特殊環境接觸史

    • 病情突然急轉直下

    黃醫生強調，病毒最狡猾的地方不在於它的毒性，而在於它初期表現得非常像感冒。要時刻保持警覺，尤其當「感冒樣症狀」伴隨著其他危險徵兆時。這樣做可以幫助你及早識別潛在的健康威脅。

