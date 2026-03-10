喉痛流鼻水以為是感冒 其實是致命病毒！死亡率高達75% 醫生揭6大症狀勿當感冒

感冒症狀也要多加提防！有醫生指出，許多人會在出現喉痛或流鼻水等症狀時，就當在普通感冒，以為過一兩天就好。但其實這些普通感冒的症狀也有可能會出現在致命病毒的症狀上，而且其致死率甚至高達75%。所以，一旦這種感冒症狀伴隨6大症狀出現，就不要只當成感冒看待。

主要以流鼻水和喉嚨痛為主，病程緩慢，幾天內通常會逐步好轉，幾乎不會出現器官衰竭。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，許多高風險病毒的初期症狀看似無害，如流鼻水、喉嚨痛和發燒，使患者錯過治療的最佳時機。而其實與普通感冒的真正區別的在於接下來幾天的身體變化。黃醫生指出，病毒的風險層級分為以下3個級別：

立白病毒：可能從發燒和痠痛進展至腦炎和昏迷。

漢他病毒：早期幾乎像流感，但可能在數小時內引發肺水腫和休克；

流感和COVID-19：在早期似乎輕微，但可能在第5至8天突然惡化，甚至出現缺氧。

初期往往像感冒，但隨後有可能出現高燒和全身痠痛。

禽流感、MERS和SARS：亦是從咳嗽和發燒開始，其後迅速發展至重症肺炎。

6大症狀勿當感冒

黃醫生指，重症的線索通常藏在接觸史和病情惡化的速度。所以，如果出現以下任一症狀，就不能再將其視為普通感冒：

發燒卻愈來愈喘

意識變慢

血小板下降

異常劇烈的肌肉痛

有動物或特殊環境接觸史

病情突然急轉直下

黃醫生強調，病毒最狡猾的地方不在於它的毒性，而在於它初期表現得非常像感冒。要時刻保持警覺，尤其當「感冒樣症狀」伴隨著其他危險徵兆時。這樣做可以幫助你及早識別潛在的健康威脅。