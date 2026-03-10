聞到對方有尿騷味 恐晚期腎病所致 醫生拆解4大成因

聞到對方有異味，可能是有隱藏疾病。有醫生指出，若發現身體有人身上傳出尿騷味，有可能是慢性腎臟病所致，醫生拆解這種味道出現的4大成因，亦教大家發現時應如何面對。

腎臟專科醫生林軒任在其 Facebook專頁 上分享指，若聞到重重的尿味，可能誤以為是尿褲子，其實這是「尿毒口臭」(UremicFetor)的表現。林醫生引用一宗病例指，曾有一名女子在進病房後問其父親是不是又尿褲子，但其父只低頭不敢回應，最後發現成人紙尿布仍乾乾淨淨。林醫生解釋指，這個情況其實是尿毒口臭的現象。尿毒口臭聞起來的感覺如下：

深層警示：隨著病情加重，臭味會變得刺鼻，變成強烈的阿摩尼亞氣體，聞起來像長時間未清理的廁所。患者甚至會感到嘴裡存留金屬或苦味，影響食慾。

初步感受：初期時，尿毒口臭可能讓人聯想到失禁的味道，有種相對濃郁的尿騷味，常讓照顧者誤以為是清潔不當。

呼吸系統的緊急出口：若腎臟受損，氨積聚在血液中，最終會通過肺部排出，氨很容易變成氣體，導致呼吸中帶有特殊味道。

林醫生解釋指，腎臟病之所以會有尿味，因為身體必須排除的廢物，其中之一是蛋白質的代謝產物：

肝臟負責打包有毒物質，腎臟是主要的排出途徑，而肺部則是緊急的排放出口。因此，在慢性腎臟病的晚期，當腎小球過濾率小於30時，患者的呼氣中氨氣濃度會顯著升高，這就是可能會散發出尿味的原因。

研究指出，通常健康人的呼氣氨氣濃度在50到1,500ppb，而腎臟病患者的呼氣氨氣濃度在1,500ppb到15,000ppb之間。

林醫生指出，對於腎臟病後期的患者而言，尿毒口臭常常讓他們感到自卑，進而產生社交恐懼。所以，相互理解與支持是他們面對困難時最強大的依靠。