醫生推薦5大護心食物！日常飲食改善心臟健康

醫生建議5個有益心臟健康的食物

維持心臟健康可減低日後患上心血管疾病的風險，而維持心臟健康不外乎就是由改變生活習慣著手，不過其實也可以多吃以下由醫生推介對心臟好的食物，不但有益心臟，也有益大腦及身體。

有益心臟健康的食物一：三文魚 三文魚含有豐富的Omega-3脂肪酸，可改善心臟疾病代謝指標；同時也含有硒，可幫助抗氧化，有助於維持穩定性、抵抗氧化壓力，過去更有研究指出硒可增強心血管防護力。 有益心臟健康的食物二：沙甸魚 沙甸魚與三文魚一樣，含有豐富的Omega-3脂肪酸，可提升體內的好膽固醇(高密度脂蛋白膽固醇)，能清除血管中多餘的膽固醇並送回肝臟代謝，具有防止動脈硬化、保護心血管的效果。 不過醫生提醒，應避免罐頭沙甸魚，以免攝取過多鹽分而造成反效果。

有益心臟健康的食物三：藍莓 深色的莓果類含有一種天然的多酚類抗氧化劑白藜蘆醇，它可對抗自由基、保護心血管健康、抗發炎及提升肌膚彈性；藍莓可含有黃酮類化合物，也可預防冠狀動脈疾病。 有益心臟健康的食物四：豆漿 由於豆漿屬於植物性蛋白質，不含膽固醇但卻有豐富的蛋白質且天然低脂，是有益心臟健康的飲品。

有益心臟健康的食物五：西蘭花 西蘭花是一種可以保護心臟及防癌的超級食物，它更富含膳食纖維和鉀，有助於控制血糖和維持血壓健康。為保留最多的營養及抗氧化物，建議以蒸煮方式為佳。